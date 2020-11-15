За сутки – 13 смертей: На Донетчине выздоровели всего 36% больных COVID-19 (Карта)

За сутки на Донетчине от коронавируса скончались 13 человек, новых заболевших – 352. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Жертвами COVID-19 стали жители следующих населенных пунктов:

4 – в Угледаре (57, 64, 71, 70 лет);

3 – в Марьинской ОТГ (41, 69, 80 лет);

2 – в Кураховской ОТГ (81, 78 лет);

1 – в Старомлыновской ОТГ (64 года);

1 – в Константиновской ОТГ (78 лет);

1 – в Новогродовской ОТГ (60 лет);

1 – в Звановской ОТГ (75 лет).

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 16 983 случая заражения COVID-19, из них:

выздоровели – 6 129 человек (36% от всех заболевших);

на лечении – 10 615 пациентов (63%);

летальных случаев – 239 (1%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 15 ноября в Украине COVID-19 заболели 535 857 человека (241 444 пациента выздоровели, 9 603 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области (14 ноября) – 5 081 случай (выздоровели – 2 640 пациентов, летальных случаев – 122).

В «ДНР» – 8 959 случаев коронавируса (выздоровели – 4 174человек, летальных случаев – 812). В «ЛНР» – 1 694 случая (1 434 – выздоровели, скончались – 124 пациента).