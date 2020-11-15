Краматорск и Мариуполь: Как два города борются за статус столицы Донетчины

Еще 7 лет назад никто даже подумать не мог, что в Донецкой области может измениться столица. Но война внесла свои коррективы, и областной центр Донецк оказался на неподконтрольной территории, передает «Сайт города Мариуполя».

В 2014 году губернатором Донецкой области ненадолго стал Сергей Тарута, который сразу же после освобождения Мариуполя, 13 июня 2014 года, перенес административный центр в Приазовье.

Во время работы Сергея Таруты, в Мариуполе закипела жизнь. Десятки мероприятий, международные гости, политики и бизнесмены. «Я разблокировал Мариуполь. Иностранные делегации боялись сюда приезжать. У них были запреты на визиты в прифронтовой регион. Мне с командой удалось переломить ситуацию и открыть Мариуполь», – любил повторять экс-губернатор.

Казалось, что город вот-вот воплотит свою давнюю мечту – обретет статус областного центра.

«КраматорскPost» напоминает, что единоличной столицей Мариуполь пробыл лишь несколько месяцев. Таруту на посту губернатора 10 октября 2014 года сменил Александр Кихтенко, который перенес областную администрацию в Краматорск. Основная причина переезда – Краматорск более отдален от линии фронта, причина частичной передислокации – ни один из двух городов не может уместить все областные структуры власти.

В итоге, на данный момент на Донетчине фактически две столицы. Руководство облгосадминистрации продолжает находиться в Краматорске, но в Мариуполе располагается руководство правоохранительных и фискальных ведомств – СБУ, полиция, прокуратура, налоговая. Часть «мелких» областных структур рассредоточены в соседних к Краматорску крупных городах.

Сейчас в Краматорске проживает 154 тысяч человек, население Мариуполя – 440 тысяч.

Дискуссия о том, что столица подконтрольной Донетчины должна быть в одном городе, длится 6 лет. И все эти годы Краматорск соперничает с Мариуполем. Тем не менее, в оба города вливаются основные дотации – на ремонты и реконструкцию инфраструктуры идет намного больше, чем иным городам.

Краматорск vs Мариуполь

Спустя 6 лет, и Мариуполь, и Краматорск изменились в лучшую сторону. Благодаря тому, что деньги областного бюджета больше не идут на развитие одного конкретного города (раньше это был Донецк, остальные города региона постоянно испытывали острый бюджетный дефицит), удалось добиться некоторого выравнивания развития населенных пунктов Донетчины. К примеру, никогда ранее дороги между небольшими городами капитально не ремонтировались. Сейчас же дороги делают даже в селах.

Мариуполь

Как рассказала жительница Краматорска Надежда, она была удивлена тому, как преобразился ее город за последние годы. «Краматорск всегда казался большим селом. Именно потому еще в 17 лет я уехала в огромный Донецк, там училась и работала до 2014 года. Моя профессия связана с магазином огромной сетевой компании, которая естественно закрылась в оккупированном Донецке. Мне предложили работать в Мариуполе, и я согласилась. Этот город, конечно не Донецк, но здесь намного интереснее, чем в Краматорске. 2 года назад я приняла решение вернуться в Краматорск и как же я была удивлена, что город преобразился. Действительно, здесь делают очень многое. Это больше не село», –рассказала Надежда.

Краматорск

Как отличаются между собой две столицы Донецкой области – далее в срезе нескольких ключевых показателей.

Бизнес-климат

В 2014 году в Мариуполе остановилось развитие бизнеса и закрывались предприятия. Из города ушли сетевые ритейлеры, такие как «Макдональдс», «Спортмастер», «Mango», «InCity».

Но за последние годы ситуация изменилась. Часть бизнеса вернулась, также появился новый сетевой бизнес – в город зашли «Арома кава», LC Waikiki, «Семейная пекарня», «Львовские круассаны». В городе был построен завод по изготовлению асфальта Onur Group.

Среди крупных проектов – ведущее место занимает инвестиционный проект французов «Чистая вода для Мариуполя» (строительство фильтровальной станции).

В планах городской власти создание индустриального парка как площадки для привлечения иностранных инвестиций. Но пока из-за близости к линии разграничения вопрос массовых иностранных инвестиций не решен.

Мариуполь

А вот в Краматорске до 2014 года вообще не было крупных сетевых операторов. После 2014 года ситуация резко изменилась. Из сетевых проектов появились франшизы «Арома кава», «Львовские круассаны», «Семейная пекарня», «ПортСити», открылся «Эпицентр».

В рейтинге «Форбс-Украина» Краматорск занял 35-е место среди 40 лучших городов Украины для ведения бизнеса, у Мариуполя – 25-е.

По данным исследования USAID «Конкурентноспроможна економіка України (КЕУ)», в «Індексі конкурентоспроможності міст 2019-2020» Краматорск занял 7-е место среди всех областных центров Украины (первые три места заняли Хмельницкий, Винница и Львов). По компоненту «Безпека ведення бізнесу» у Краматорска первое место.

Краматорск

Стоимость жилья

Рынка новостроек в настоящее время нет ни в Мариуполе, ни в Краматорске. Однако, элитного жилья в Мариуполе намного больше. Здесь строились дома с улучшенной планировкой в 2000-х годах, что дает возможность найти квартиру площадью в 200-250 квадратов. В Краматорске подобного жилья нет.

Элитные квартиры в Мариуполе

Стартовая цена продажи однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Мариуполе начинается от 12 тыс. долл. (однушка в плохом районе или без ремонта в отдаленном районе). В Краматорске за аналогичную квартиру просят 10 тыс. долл. (хрущевка без ремонта на окраине).

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в Мариуполе – 357 долл.:

средняя цена однушки – 15-19 тыс. долл.;

двушки – 17-25 тыс. долл.;

трешка – от 20 до 35 тыс. долл. Элитные квартиры идут от 60 до 180 тыс. долл.

Квартира в Мариуполе за 170 тыс. долл.

Краматорске средняя цена квадратного метра – 315 долл. 3-комнатную квартиру в 9-этажке можно взять за 21 тыс. долл. (аналог в Мариуполе – 25 тыс. долл.). Ценовой рекорд в этой категории изредка может превышать 60 тыс. долл. – центр с роскошным ремонтом.

Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры в Мариуполе – 3500-6000 грн. В Краматорске – 3500 – 4000 грн.

Заработная плата

Во втором квартале 2020 года средняя зарплата в Мариуполе составила 16 876 грн. И это самый высокий уровень оплаты в регионе. Больше всего в городе получают работники:

сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха – 30711 грн;

профессиональной, научной и технической деятельности – 19308 грн;

IT-специалисты – 17 904 грн;

промышленности – 13 666 грн;

финансисты и страховщики – 13 375 грн;

строители – 11 746 грн.

Средняя заработная плата учителей и врачей в Мариуполе не превышает 9 тыс. грн.

Средняя зарплата в Краматорске – 11 155 грн. Больше всего в городе зарабатывают:

в сфере операций с недвижимостью – более 20 тыс. грн;

в сфере телекоммуникации и связи – 14, 5 тыс. грн;

инженерные специальности – 14,3 тыс. грн.

Традиционно одним из лидеров по зарплате остается Краматорский машиностроительный завод. За первое полугодие средняя зарплата по предприятию составила 16,9 тыс. грн, зарплата станочников – 27 тыс. грн.

Безопасность

Согласно данным правоохранителей, Мариуполь по количеству преступлений, в том числе раскрытых, уже который год входит в ТОП-10 самых безопасных городов Украины. Это объясняется большим количеством разных силовых структур и присутствием воинских подразделений. В городе работают областные управления полиции, прокуратуры, СБУ.

Здесь установлена система умных камер, способных распознавать лица, все школы оборудованы тревожными кнопками.

Ситуация в Краматорске немного хуже. Но в тоже время в городе внедряется программа «Безопасный дом» – оборудование жилых домов камерами наблюдения. «Со скрипом» решается вопрос создания Ситуационного центра – системы комплексной безопасности и реагирования.

Согласно отчетам руководителей полиции за первое полугодие 2020 года, то по безопасности улиц ситуация такая:

хулиганство – в Краматорске за полгода зафиксировано 10 случаев, в 6-ти из них нарушители установлены и задержаны. В Мариуполе за это же время полиция зарегистрировала 3 случая хулиганства и в одном случае нарушителя установили. Случаев мелкого хулиганства в Краматорске было 8, в Мариуполе – 36.

грабежи и разбой – в Краматорске 16 подобных преступлений. В 15 случаях нарушители установлены, в 11 – задержаны. В Мариуполе было 23 таких случая – все раскрыты.

Что касается военной безопасности, то в Краматорске уровень угрозы боевых действий оценивается как умеренный. Город находится далеко от зоны, где ведутся бои. Мариуполь же – всего в 20 км от линии фронта и жители города до сих пор время от времени слышат взрывы и выстрелы

Логистика

Это минус Мариуполя, ведь после 2014 года город оказался буквально отрезан от всей Украины. Вопрос с поездами сложный – из-за того, что рельсовое покрытие (поезда следуют через Волноваху и Камыш Зарю) недостаточно хорошее, невозможно пустить поезд «Интерсити». Самый быстрый поезд – ночной экспресс едет в столицу из Мариуполя 14 часов 44 минуты. Его запуск весной 2019 года стал своего рода прорывом.

Год назад была отремонтирована трасса Мариуполь-Запорожье и это существенно повлияло на логистику (ранее в Запорожье можно было доехать только за 4 часа, а теперь 2,5-3 часа).

После 2014 года оба города существенно сократили железнодорожное сообщение. Из Мариуполя ходит всего 4 поезда, из Краматорска – 3.

Достаточно хорошо развито автобусное сообщение. Направления движения в обоих городах аналогичные. Из Краматорска можно прямым автобусом доехать в Польшу и из Мариуполя тоже. Просто, это займет чуть больше времени.

6 против 4

Подводя итог, можно сказать, что Мариуполь выигрывает у Краматорска по 4-м показателями из 6-ти. Но официальной столицей области ему все же не стать. И причин здесь много. Администрация уже расположилась в Краматорске, там уже созданы все условия для ее работы. Но самое главное не это.

Мариуполь даже без статуса областного центра сегодня динамично развивается. Будет ли сохранена позитивная динамика развития в Краматорске в случае, если он снова станет обычным провинциальным городом – сложно сказать.

А тем временем, здоровая конкуренция между Мариуполем и Краматорском продолжается.