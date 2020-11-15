Выборы мэра Краматорска: Проголосовали уже 13% избирателей

В Краматорске по состоянию на 13:00 явка во втором туре выборов городского головы составила 13%. Об этом в Facebook сообщил член городской территориальной избирательной комиссии Сергей Гаков.

Так, в городе работает 91 участок, в списках избирателей по состоянию на 8:00 числится 140 182 чел. По состоянию на 12:45 проголосовало 18 202 чел. таким образом промежуточная явка составила 12,98%.

Напомним, сегодня, 15 ноября, в Краматорске проходит второй тур выборов городского головы. Мэра выбирают среди двух кандидатов – Александра Гончаренко и действующего мэра Андрея Панкова. Все 91 избирательный участок открылись вовремя в 8:00, голосование продлится до 20:00. На участках дежурят 182 полицейских.