Мы отказались от нее в 2003-м: Экс-министр экономики прогнозирует крах накопительной пенсионной системы

Обязательная накопительная пенсионная система в Украине должна была быть запущена еще с 1 января 2003 года. Но в те годы удалось запустить лишь добровольную накопительную систему, когда работающие делают отчисления в негосударственные пенсионные фонды. Об этом рассказал министр экономики Украины 1997-1998 гг. Виктор Суслов, который в 2003 году возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынка финансовых услуг и был связан с данными процессами.

Он акцентирует, что перед тем, как вводить с 2022 года государственную обязательную накопительную пенсионную систему, нужно проанализировать опыт, учесть недостатки добровольной системы, которая работает в Украине почти 17 лет.

«Да, был принят закон "О негосударственном пенсионном обеспечении", который и предусматривал создание накопительной пенсионной системы. Но третий уровень пенсионной системы – добровольное накопление [через негосударственные пенсионные фонды] – мы внедрили. Было зарегистрировано более 100 таких пенсионных фондов. И не только работники сами откладывали, разрешалось за них делать отчисления и предприятиям. И из 100 пенсионных фондов на сегодня осталось 80, но в основном они не пользуются популярностью. Эта система сработала неудачно в силу того, что много денег было украдено и пр.», – рассказал Суслов.

Он отметил, что в 2003 году законодательно страна была готова ввести и обязательную накопительную систему. «Но мы тогда на это не пошли по одной причине – в виду отсутствия гарантии сохранности этих средств. Также в виду отсутствия эффективных финансовых инструментов, куда эти деньги можно вкладывать. В виду огромных злоупотреблений в этой сфере. Сейчас тоже ничего нового нет», – считает эксперт.

«И нынешнему правительству, прежде всего, нужно ответить на вопрос – кто заплатит за банкет. Люди не откажутся, если за них кто-то будет платить. Но если это будет взыматься за счет средств, которые могли бы люди получить на руки, то, поверьте, они предпочтут накапливать самостоятельно. Если отчисления делает бизнес – они тоже не согласятся нести дополнительные расходы», – подчеркнул экс-министр.

Суслов напомнил, что сегодня также банки предлагают пенсионные депозиты, доходы с которых не облагаются налогами. «Пожалуйста, там вы можете накапливать свои деньги. Но часто к банкам нет доверия. А если нет доверия даже к банкам, то о чем мы говорим? Ведь средства частных пенсионных фондов тоже же размещаются на счетах в банках. И если нет серьезных государственных гарантий, то любое банкротство банка унесет все эти пенсионные деньги», – пояснил он.

Экс-министр экономики порекомендовал Министерству соцполитики перед запуском накопительной системы изучить опыт иных стран. «Сходных с Украиной. Это Аргентина и Чили. В этих странах система государственных накопительных фондов потерпела жесточайший крах с большой потерей средств, что привело к тяжелому кризису. Вспомним даже крупнейшие американские фонды, которые также потерпели банкротство. Посмотрите на европейские страны – венгры отказались от этой системы и целый ряд иных стран», – посоветовал он.

«Не лезьте туда, где вас ждет неудача», – резюмировал Суслов.

Напомним, Кабмин настаивает на ускорении принятия закона, который позволил бы внедрить с 2022 года накопительную систему. Для этого планируют создать негосударственные пенсионные фонды. На первых порах предлагается 3% зарплаты перечислять на личный пенсионный счет работника (1% – из суммы, которую получает работник, и 2% платит работодатель). Чтобы не увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, предполагается снизить размер взносов в солидарную систему – Единый социальный взнос (ЕСВ) – на те же 2%. Со временем отчисления дойдут до 7%.

Министерство соцполитики предлагает на старте в накопительный фонд забирать 4% (2% – платит работник, 2% – работодатель).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «NewsOne»