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Выборы мэра: В Краматорске «газель» обстреляли маркерами

15.11.20 18:02

Сегодня, 15 ноября, с начала суток в полицию Донецкой области поступило 2 сообщения, связанных с нарушениями избирательного процесса.

В частности, в Краматорске неизвестные возле одного из избирательных участков обстреляли маркерами с краской автомобиль «Газель».

«В полицию обратился водитель автомобиля "Газель", который стоял возле одного из местных избирательных участков. Мужчина объяснил, что в 12:25 к нему подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской», – рассказали в полиции.

Указанный факт зарегистрирован. Правоохранители проводят проверку и устанавливают участников события.

Напомним, сегодня, 15 ноября, в Краматорске проходит второй тур выборов городского головы. Мэра выбирают среди двух кандидатов – Александра Гончаренко и действующего мэра Андрея Панкова. Все 91 избирательный участок открылись вовремя в 8:00, голосование продлится до 20:00. На участках дежурят 182 полицейских.

По состоянию на 13:00 проголосовало 13% избирателей.

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