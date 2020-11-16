В накопительной пенсии будут участвовать только граждане до 50 лет, – Шамбир

При планируемом с 2022 года запуске обязательной накопительной пенсионной системы, в ней буду участвовать лишь люди возрастом до 50 лет. Потому что более старшего возраста просто не успеют сделать необходимые отчисления до выхода на пенсию. Об этом рассказал советник Министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

«Конечно, не успеют. И одно из наших предложений – при запуске накопительной системы в ней будут участвовать граждане возрастом до 50 лет. Потому что при накоплении в период, скажем, до 5 лет людям будет недостаточно средств, чтобы говорить о нормальных выплатах по этой системе», – сказал он.

«Вот мне за 50 лет, и я уже не смогу принять участие в обязательной накопительной системе. Я смогу претендовать только на солидарную пенсию, а также по желанию могу участвовать в добровольной накопительной системе (самостоятельно отчисляя в негосударственные пенсионные фонды, – ред.)», – добавил он.

Напомним, Кабмин настаивает на ускорении принятия закона, который позволил бы внедрить с 2022 года накопительную систему. Для этого планируют создать негосударственные пенсионные фонды. На первых порах предлагается 3% зарплаты перечислять на личный пенсионный счет работника (1% – из суммы, которую получает работник, и 2% платит работодатель). Чтобы не увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, предполагается снизить размер взносов в солидарную систему – Единый социальный взнос (ЕСВ) – на те же 2%. Со временем отчисления дойдут до 7%.

Министерство соцполитики предлагает на старте в накопительный фонд забирать 4% (2% – платит работник, 2% – работодатель).

Эксперты критикуют нововведение, говоря о его несостоятельности, крахе. Особенно, если не будет возможности накоплений в валюте.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «NewsOne»