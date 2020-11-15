RU
Все новости

На липовых бланках: В Мариуполе нотариус оформлял захваченные в Донецке квартиры

15.11.20 21:45
Донецк / Фото Александра Валентиновича
Донецк / Фото Александра Валентиновича

Правоохранители проводят серию обысков нотариальных контор, которые сотрудничали с представителями «ДНР». На днях такие обыски прошли в одной из нотариальных контор Мариуполя по проспекту Строителей, передает «MRPL.city».

Правоохранители выявили нотариуса, который проводил сделки с незаконно захваченной недвижимостью в неподконтрольном украинской власти Донецке. Документы готовились на поддельных бланках с использованием «липовых» подписей и печатей. Таким способом нотариус провел почти сотню сделок для жителей Мариуполя.

В связи с этим с большой долей вероятности вышеуказанные сделки по оформлению наследства, купли-продажи и пр. будут признаны недействительными.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк