Второй тур: Явка на выборах мэра Краматорска составила 23%

В Краматорске в 20:00 закрылись избирательные участки. Предварительная явка на втором туре выборов городского головы после закрытия участков составила 23,11%. Об этом в Facebook сообщил член городской территориальной избирательной комиссии Сергей Гаков.

К началу голосования в списках избирателей числились 140 182 чел., из них к 20:00 проголосовали 32 392 избирателя, что составляет 23,11%.

В 91 участковой избирательной комиссии начался процесс подсчета голосов.

Напомним, сегодня, 15 ноября, в Краматорске проходит второй тур выборов городского головы. Мэра выбирают среди двух кандидатов – Александра Гончаренко и действующего мэра Андрея Панкова. Все 91 избирательный участок открылись вовремя в 8:00, голосование продлилось до 20:00. На участках дежурят 182 полицейских.