В целом – спокойно: В полиции рассказали, как прошло голосование в Краматорске

Сегодня, 15 ноября, в день повторного голосования в Краматорске в полицию по состоянию на 20:30 поступило 9 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщили в Краматорском отделе полиции.

В полиции напомнили, что один из инцидентов связан с обстрелом маркерами с краской «Газели», которая находилась возле одного из участков. «Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины», – уточнили правоохранители.

В целом, по мнению полицейских, голосование проходило спокойно. Ситуация в городе остается контролируемой.

В 20:00 все избирательные комиссии закрылись и продолжают находиться под охраной полиции во время подсчета голосов и определения результатов голосования. На участках дежурят около 200 правоохранителей.

Напомним, сегодня, 15 ноября, в Краматорске проходит второй тур выборов городского головы. Мэра выбирают среди двух кандидатов – Александра Гончаренко и действующего мэра Андрея Панкова. Все 91 избирательный участок открылись вовремя в 8:00, голосование продлилось до 20:00. На участках дежурят 182 полицейских. Предварительно, явка составила 23%.