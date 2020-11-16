За сутки в Украине прибавилось 9 832 больных COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявили 9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 100 человек, летальных случаев – 94. При этом выздоровели 2 753 человека.

За сутки проведено 33 486 тестирований (в том числе методом ПЦР – 28 685, методом ИФА – 4 801).

«За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 545 689 человек:

выздоровели – 244 197 человека (45% от всех заразившихся);

находятся на лечении – 291 795 (53%);

летальных случаев – 9 697 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 3 941 651.

Количество заболевших в регионах: