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За сутки в Украине прибавилось 9 832 больных COVID-19

16.11.20 08:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки выявили 9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 100 человек, летальных случаев – 94. При этом выздоровели 2 753 человека.

За сутки проведено 33 486 тестирований (в том числе методом ПЦР – 28 685, методом ИФА – 4 801).

«За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 545 689 человек:

  • выздоровели – 244 197 человека (45% от всех заразившихся);
  • находятся на лечении – 291 795 (53%);
  • летальных случаев – 9 697 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 3 941 651.

Количество заболевших в регионах:

  • Киев – 51 499 случаев;
  • Винницкая область – 13 948 случаев;
  • Волынская область – 18 936 случаев;
  • Днепропетровская область – 22 069 случаев;
  • Донецкая область – 17 201 случай;
  • Житомирская область – 22 847 случаев;
  • Закарпатская область – 19 559 случаев;
  • Запорожская область – 19 291 случай;
  • Ивано-Франковская область – 28 440 случаев;
  • Киевская область – 25 141 случай;
  • Кировоградская область – 3 710 случаев;
  • Луганская область – 5 169 случаев;
  • Львовская область – 37 466 случаев;
  • Николаевская область – 12 633 случая;
  • Одесская область – 33 415 случаев;
  • Полтавская область – 15 262 случая;
  • Ровенская область – 25 210 случаев;
  • Сумская область – 18 324 случая;
  • Тернопольская область – 23 757 случаев;
  • Харьковская область – 48 179 случаев;
  • Херсонская область – 7 126 случаев;
  • Хмельницкая область – 23 136 случаев;
  • Черкасская область – 13 478 случаев;
  • Черновицкая область – 28 336 случаев;
  • Черниговская область – 11 557 случаев.

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