За сутки в Украине прибавилось 9 832 больных COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявили 9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 100 человек, летальных случаев – 94. При этом выздоровели 2 753 человека.
За сутки проведено 33 486 тестирований (в том числе методом ПЦР – 28 685, методом ИФА – 4 801).
«За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях», – добавил Степанов.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 545 689 человек:
- выздоровели – 244 197 человека (45% от всех заразившихся);
- находятся на лечении – 291 795 (53%);
- летальных случаев – 9 697 (2%).
Проведено ПЦР-тестов – 3 941 651.
Количество заболевших в регионах:
- Киев – 51 499 случаев;
- Винницкая область – 13 948 случаев;
- Волынская область – 18 936 случаев;
- Днепропетровская область – 22 069 случаев;
- Донецкая область – 17 201 случай;
- Житомирская область – 22 847 случаев;
- Закарпатская область – 19 559 случаев;
- Запорожская область – 19 291 случай;
- Ивано-Франковская область – 28 440 случаев;
- Киевская область – 25 141 случай;
- Кировоградская область – 3 710 случаев;
- Луганская область – 5 169 случаев;
- Львовская область – 37 466 случаев;
- Николаевская область – 12 633 случая;
- Одесская область – 33 415 случаев;
- Полтавская область – 15 262 случая;
- Ровенская область – 25 210 случаев;
- Сумская область – 18 324 случая;
- Тернопольская область – 23 757 случаев;
- Харьковская область – 48 179 случаев;
- Херсонская область – 7 126 случаев;
- Хмельницкая область – 23 136 случаев;
- Черкасская область – 13 478 случаев;
- Черновицкая область – 28 336 случаев;
- Черниговская область – 11 557 случаев.