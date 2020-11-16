Нет семейного врача: В Украине создадут базу врачей, которые будут консультировать пациентов с COVID-19

В Украине появится база контактов врачей, которые будут консультировать пациентов, не подписавших декларации с семейными врачами. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Он отметил, что начал проходить путь пациента с COVID-19 и испытывать на себе протоколы ведения и лечения больных.

«Необходимо решить проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн. У людей, больных COVID-19 должна быть такая возможность. Уверен, что нам удастся с этим разобраться уже на этой неделе», – обозначил министр.

Он также сообщил, что инициирует создание базы врачей, которые будут оперативно консультировать пациентов, у которых еще нет декларации с семейным врачом, по лечению коронавирусной болезни дома.

«Ведь это действительно очень типичная ситуация, когда у человека нет семейного врача, и она не знает, к кому обращаться», – отметил Степанов.

Также он добавил, что исходя из того, что определенное количество граждан не подписали декларацию с семейным врачом, «необходимо сделать так, чтобы они все же получали контакты врача, который будет вести их все время заболевания и назначать лечение». По его мнению, такие врачи должны быть во всех регионах Украины.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заразился коронавирусом. Положительный ПЦР-тест он получил 14 ноября.