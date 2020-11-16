«Оранжевая река» в Золотом: Как можно защитить объекты критической инфраструктуры

В Украине необходимо защищать объекты критической инфораструктуры, этот вопрос должен быть решен на законодательном уровне. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «Донбасс на пороге экологического коллапса: Кто заплатит за затопленные шахты и загрязнение основных водных объектов востока?» рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Бондаренко.

Бондаренко остановилась на вопросе защиты объектов критической инфраструктуры – данное направление не урегулировано на уровне законодательства. «Например, мы можем говорить о водной инфраструктуре на Донбассе. Мы видим, как она была разбомблена. Мы видим, как в некоторых населенных пунктах нет доступа к чистой питьевой воде. Потому что государство не защищает такие объекты даже на законодательном уровне», – сообщила правозащитница.

В «Право на защиту» предложили выход: создание общегосударственной системы мониторинга эколого-техногенных рисков и объединение элементов, которые сейчас у нас есть в законодательстве (мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных вод и т.д.).

Сейчас, считают правозащитники, есть определенные сдвиги, но необходима база, законодательная основа, чтобы произошли изменения к лучшему.

Анастасия Бондаренко также напомнила о ситуации в Торецке (Донецкая обл.), когда после обстрелов люди находились без воды более месяца. «На международном уровне нужно было согласовывать всю систему ремонтных работ. Не первый раз такая ситуация возникает», – отметила она.

«У нас идет подтопление в том же городе Торецке, потому что идет неконтролируемое затопление шахт на неподконтрольной территории, которое сейчас ощущает город Торецк», – добавила правозащитница.

Также она рассказала об «оранжевой реке», которая течет через город Золотое (Луганская обл.) и загрязняет грунт, реку. «Потому что у них резервуары не были рассчитаны на такое количество воды шахтной, которая идет с неподконтрольной территории», – сообщила Бондаренко.