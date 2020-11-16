Коронавирус забрал еще 16 жизней на Донетчине: Кириленко сообщил, в каком возрасте умерли люди (Карта)

На Донетчине от коронавируса скончались 16 человек, выявлен 221 новый заболевший. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Коронавирусная болезнь забрала еще 16 жизней в Донецкой области:
- по 4 – в Селидовской (44, 80, 82, 75 лет) и Добропольской (71, 73, 81, 57 лет) ОТГ;
- 3 – в Краматорской ОТГ (53, 66, 89 лет);
- по 1 – в Мирненской (76 лет), Лиманской (69 лет), Новогродовской (42 года), Белозерской (61 год) и Кураховской (66 лет) ОТГ.
За воскресенье, 15 ноября, лаборатории Донетчины сообщили о еще 221 больного, среди которых 5 детей:
- 95 – в Мариупольской ОТГ;
- 28 – в Краматорской ОТГ;
- 20 – в Вликоновоселковской ОТГ;
- 14 – в Мангушской ОТГ;
- 12 – в Часовоярской ОТГ;
- 8 – в Бахмутской ОТГ;
- 7 – в Славянской ОТГ;
- 6 – в Николаевской ОТГ;
- по 5 – в Соледарской и Никольской ОТГ;
- по 4 – в Комарской и Селидовской ОТГ;
- по 2 – в Светлодарской, Константиновской, Кураховской и Святогорской ОТГ;
- по 1 – в Старомлыновской, Дружковской, Марьинской, Кальчицкой и Черкасской ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 17 204 случая заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 6 129 человек (36% от всех заболевших);
- на лечении – 10 820 пациентов (63%);
- летальных случаев – 255 (1%).