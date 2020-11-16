Сводка из зоны ООС за 15 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 15 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. Так, в районе населенного пункта Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет.

С начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «украинские войска за минувшие сутки 2 раза обстреляли территорию ДНР. Общее количество примененных боеприпасов – 7 единиц. Под огнем оказались районы населенных пунктов Дзержинское (после декоммунизации – Азов, – ред.) и Новоласпа. При обстрелах применялись гранатометы (РПГ, АГС и подствольный), а также стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулеметы.

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.