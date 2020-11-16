Стало известно, кто будет новым городским головой Краматорска

Краматорская городская территориальная избирательная комиссия сегодня, 16 ноября, утвердила итоговый протокол по выборам городского головы, передает «Восточный вариант».

По итогам голосования победу одержал Александр Гончаренко. За него проголосовали 18 686 избирателей или 57,85%.

За действующего мэра Краматорска Андрея Панкова проголосовали 13 070 избирателей.

Таким образом, Александр Гончаренко по итогам выборов станет городским головой Краматорска.

Напомним, явка на втором туре выборов городского головы в Краматорске после закрытия участков составила 23,11%.