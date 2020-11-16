На выборах президента Молдовы победила Майя Санду

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 ноября, по телефону поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.

Лидер проевропейской оппозиционной партии «Действие и солидарность», бывший премьер-министр Майя Санду возглавит Молдову на ближайшие четыре года. За нее вновь проголосовали крупные города, а также молодежь и диаспора в европейских странах.

«Глава государства пожелал госпоже Санду успешной работы. Он заверил коллегу в настроенности на продолжение тесного и взаимовыгодного сотрудничества Украины. Владимир Зеленский отметил, что Украина настроена на реализацию новых амбициозных проектов, прежде всего инфраструктурных и направленных на содействие европейской интеграции двух стран», – сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский пригласил Майю Санду осуществить официальный визит в Украину.

По данным Центризбиркома Молдовы, по состоянию на 7:50 16 ноября обработано 99.86% протоколов, согласно которым, Санду набирает 57.63% поддержки (938 390 голосов), а ее оппонент, действующий президент Молдовы Игорь Додон 42.37% (689 980 голосов). Явка во втором туре выборов составила 53%. Санду победила и в первом туре выборов, Додон финишировал вторым с заметным отставанием.

«Эта победа – наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании», – сказала Санду.

Напомним, Майя Санду участвовала в президентских выборах в Молдове в 2016 году как единый кандидат от правой проевропейской оппозиции. Тогда победу на выборах одержал пророссийский социалист Игорь Додон.