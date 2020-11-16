Не проводили исследования: В «ДНР» не выявили новых заболевших коронавирусом

В «ДНР» не выявили новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки, так как не проводили исследования. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«15 ноября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – заявили в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 16 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 8 959:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 3 973 пациента,

выписаны – 4 174 человека,

летальных случаев – 812.

Также в «ДНР» за сутки выявлен 61 случай пневмоний, госпитализирован 31 человек. Всего на лечении находятся 2 137 пациентов с пневмониями, из них 509 – на кислородной поддержке (+14 за сутки).