Продуманная стратегия: Лисянский рассказал, зачем в «Л-ДНР» уничтожили шахты

В неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей умышленно почти уничтожили угольную отрасль, чтобы вынудить местных горняков ехать на заработки на шахты РФ. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Так, нами установлено, что на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей работают так называемые рекруты из РФ, осуществляющие набор шахтеров, желающих трудоустроиться на шахты РФ в Кемеровскую, Ростовскую области, Хабаровский край. Обязательное условие – это оформление паспортов РФ по упрощенной процедуре», – написал Лисянский на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в этом году в «ЛНР» местные «администрации» закрыли 19 шахт, а в «ДНР» – 22 шахты. В то же время начали усиленно работать рекруты из РФ.

«По нашей информации, на шахты РФ выезжают целые бригады шахтеров из ОРДЛО, они объясняют это тем, что на шахтах РФ зарплату выплачивают более или менее вовремя, в то время, как оккупанты в ОРДЛО многим шахтерам до сих пор не погасили задолженность, а выехать на заработки в другие страны во время пандемии практически невозможно», – говорит правозащитник.

Лисянский добавил, что по информации «Восточной правозащитной группы», это продуманная стратегия РФ.

«Оккупационные службы РФ в ОРДЛО практически уничтожили угольную промышленность, не оставляя выбора шахтерам. В РФ на шахтах зарплаты низкие, сравнивая их с той нагрузкой и объемом работы, и граждане РФ, работающие на тех шахтах, очень часто протестуют, но РФ решила сделать такую конкуренцию за счет жителей ОРДЛО, граждан Украины. То есть шахты закрыли, а трудоспособное население интегрировали к себе на шахты», – подчеркнул представитель омбудсмена.

Он опубликовал фото объявления, подобные которому размещены на всей неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.