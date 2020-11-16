Неадекватов так много: В Донецке обсуждают отмену концерта с песнями на украинском языке

В неподконтрольном украинским властям Донецке отменен концерт «Хиты украинского рока», на котором композиции должны были исполняться на украинском языке.

Мероприятие в баре «Gung’Ю’bazz» (бульвар Шевченко, 3) было запланировано на 28 ноября. По словам администрации заведения, поводом для отмены концерта стали «многочисленные негативные отзывы».

На странице мероприятия в соцсети были опубликовано сообщение от организаторов. «В связи с большим количеством негативных отзывов, бар Gung'Ю'bazz отменяет концерт "Хиты украинского рока". Мы не пытались кого-то к чему-то подталкивать и провоцировать. Мы всегда были и есть творческой музыкальной площадкой. Со сцены бара никогда не звучали провокационные песни. Мы тщательно подбирали плейлисты, для того чтобы люди могли услышать ту музыку, которая звучала у каждого второго в плеере и 10 и 20 лет назад», – говорится в сообщении.

В комментариях некоторые местные жители пишут о том, что это – правильно: «Там и накрыть шайку-лейку одним махом… Правильно сделали!».

«Лучше не надо! Стукачей с органов хватает. Потом проблемы будут создавать вам», – пишет Владислав.

«А на что, собственно, стучать, на исполнение музыки, которая на украинском языке?... Музыка вне политики», – пишет Дмитрий.

«В связи с большим количеством негативных отзывов, мы отменяем ДНР», – иронизирует Антон.

Кроме того, многие высказывают недовольство отменой концерта: «Интересно, с каких пор неадекватное меньшинство имеет такое влияние, это первую очередь неуважение к своим посетителям и любителям хорошей музыки (в которой вообще нет политоты), я считаю, вы поступаете неправильно, возможно хотя бы сделать опрос и убедиться, что большинство ваших посетителей адекватно относятся к таким вечерам… Так называемое "большое количество негативных отзывов" – это 10 человек несчастных, и большинство, я уверен, даже ни разу не были в баре… Жаль, очень жаль. Как жаль, что неадекватов так много в этом мире, так много. Спасибо, "Ганж", что хотя бы пытался впихнуть людям хоть каплю памяти и уважения к своему же прошлому. К тому, что сами же слушали, на чем росли и чему подпевали... Проведите концерт, не идите на поводу у меньшинства».