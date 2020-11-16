На Донетчине к концу ноября завершат восстановление восьмого моста в этом году

В Сергеевке Славянского района уже до конца ноября будет завершено восстановление моста на 37-м километре автодороги Т-05-14 Доброполье – Лиман. Он станет 8-м искусственным сооружением, капитально отремонтированным по программе «Большая стройка» в этом году на Донетчине, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Масштабы восстановления мостов в 2020 году в регионе – беспрецедентны. Тем более, что работы на 6 сооружениях завершили с опережением графика на месяц-два», – отмечают в ОГА.

Так, в июле капитальный ремонт финишировал на 5 мостах:

на км 76 + 061 автомобильной дороги государственного значения Т-05-13 Лиман – Бахмут – Горловка;

на км 67 + 950 автомобильной дороги государственного значения Н-32 Покровск – Бахмут – Михайловка;

на км 708 + 920 автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский (на г. Ростов-на-Дону);

на км 710 + 126 автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский;

км 73 + 641 автомобильной дороги государственного значения Т-05-13 Лиман – Бахмут – Горловка.

В августе завершили капремонт моста на км 165 + 807 автомобильной дороги государственного значения Т-13-02 КПП «Танюшевка – Старобельск – Бахмут». А через месяц финишировали работы на мосту на км 132 + 045 автомобильной дороги Н-15 Запорожье – Донецк и начато строительство путепровода на км 730 + 554 автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский (на г. Ростов-на-Дону) .

«Большинство мостов Донецкой области, как и в других регионах страны, были возведены в середине прошлого века и с тех пор не ремонтировались. Например, в этом году капитально отремонтированы впервые с 1951 года мосты через реки Бахмутка и Ступки в Бахмутском районе (входят в маршрут М-03). Оба были в ограниченно работоспособном эксплуатационном состоянии и требовали немедленного ремонта», – добавили в ОГА.