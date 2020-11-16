Сбывается прогноз: 30% промышленной зоны Донбасса будет затоплено

Неконтролируемое затопление шахт на неподконтрольных украинским властям территориях приведет к затоплению 30% промышленной зоны всего Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «Донбасс на пороге экологического коллапса: Кто заплатит за затопленные шахты и загрязнение основных водных объектов востока?» рассказал главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Национальной академии наук Украины Евгений Яковлев.

По его словам, на Донбассе площадь горнодобывающих работ составляет примерно до 8 тыс. кв. км, влияние охватывает территорию до 15 тыс. кв. км. «Было более 200 шахт, сейчас постепенно их осталось примерно 29 на подконтрольной территории и такое же количество, даже меньше уже, кажется, 15 – на неподконтрольной территории», – сообщил он.

«Стоит понимать, что экологическое равновесие – на том уровне техногенных критических аномальных изменений – оно держалось на том, что уровни подземных вод были на глубине до километра. Шахты своим водоотливом держали эту безопасность», – объяснил главный научный сотрудник.

Сегодня при затоплении шахт, по его словам, мы имеем такую картину, когда сбывается топографический прогноз ученых: уровень грунтовых вод поднят.

«30% промышленной зоны Донбасса будет затоплено, до 30% будет находиться в критическом состоянии и вододелы – эти территории будут более-менее уцелевшими в инженерно-геологическом плане. Сегодня при преимущественно неконтролируемом затоплении шахт мы имеем в районе Торецка такую картину, когда уровни уже за полтора года поднялись на 150-200 м… Шахты Торецка работают в условиях очень большого риска», – сказал Яковлев.

В то же время, неподконтрольная территория, по его словам, по местности находится выше на 60-80 метров и даже до 100 метров, и это можно видеть по карте.

Напомним, до 2014 года на Донбассе работали 150 угольных шахт. С началом боевых действий в результате разрушения инфраструктуры, прекращения энергоснабжения, демонтажа насосного оборудования подтопляемы или полностью затоплены около 39 шахт. Еще 70 (по обе стороны линии разграничения) находятся в стадии ликвидации, и часть из них также будет затоплена.