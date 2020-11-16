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Украина может закрыть границы: Глава МИД назвал условие

16.11.20 11:49
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Фото: youtube.com

Украина пока не будет закрывать границы для иностранцев. Это может произойти в случае введения полного локдауна в стране. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что пока удалось избежать полного локдауна благодаря введению карантина «выходного дня». Однако ситуация может измениться.

«В случае, если будет введен полный локдаун, то, очевидно, будет рассматриваться такая мера, как закрытие границ. Но с введением карантина "выходного дня" нам удалось избежать опции полного локдауна, поэтому в ближайшие дни я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства», – сказал Кулеба.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина 24»

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