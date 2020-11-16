Техногенные землетрясения, взрывы, болезни из-за грязной воды: Прогноз для Донбасса на 5 лет

Средний срок необратимых изменений на Донбассе, когда уже будут выталкиваться подземные воды – 3-5 лет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «Донбасс на пороге экологического коллапса: Кто заплатит за затопленные шахты и загрязнение основных водных объектов востока?» рассказал главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Национальной академии наук Украины Евгений Яковлев.

Неконтролируемое затопление шахт на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса влечет за собой массу последствий. В том числе – это загрязнение подземных вод, о чем говорят исследования, которые проводились и ранее. «Сопутствующий анализ данных санэпидслужб, которые тогда активно разрушались, показал, что заболеваемость местного населения, которая на 80% коррелируется с критическим качеством воды (диарея, кроветворные, онкология), и цифры были такие. Заболеваемость диареей детского населения в 68 раз была выше средней по территории Украины. Это были и 2-х и 3-х, и пятикратные превышения средних показателей для взрослого населения», – сообщил Яковлев.

«Тут можно принять во внимание то, что насколько здоровая питьевая вода, настолько здоровы и мы», – добавил он.

Отметил Евгений Яковлев и еще один опасный фактор, который сегодня активно развивается на территории Донбасса – это формирование новых участков выделения газов в контуре горных работ. Уже отмечались случаи ожогов, взрывов, выхода газа в канализационные коллекторы. «Но это еще в начале этого процесса затопления», – сказал главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства.

Сейчас, по его словам, средний срок необратимых изменений, критических изменений, когда уже будут выталкиваться подземные воды – 3-5 лет, максимум – до 10 лет. Среди таких необратимых изменений ученый назвал в том числе затопление гидротехнических сооружений, полигонов бытовых и техногенных токсических отходов. Есть также риск подтопления терриконов, а это может приводить к взрывам.

В эколого-техногенной трансформации Донбасса он видит схожесть с Чернобыльской зоной отчуждения. При этом артезианская подземная вода в той зоне была чистая, а на Донбассе имеется негативный процесс загрязнения подземных вод.

Кроме того, Яковлев напомнил об опасности техногенных землетрясений – такие случаи, связанные с затоплением шахт, уже были зафиксированы в неподконтрольной украинским властям Макеевке.

«В целом можно увидеть, что в тех местах, где была непоправимо нарушена… геологическая среда, мы выходим на новое состояние равновесия, но безопасность жизнедеятельности и риски будут очень критическими», – резюмировал ученый.

Напомним, до 2014 года на Донбассе работали 150 угольных шахт. С началом боевых действий в результате разрушения инфраструктуры, прекращения энергоснабжения, демонтажа насосного оборудования подтопляемых или полностью затоплены около 39 шахт. Еще 70 (по обе стороны линии разграничения) находятся на стадии ликвидации, и часть из них также будет затоплена.