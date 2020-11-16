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Упал с недостроя: В Мирнограде погиб 15-летний подросток

16.11.20 12:28
Недострой в Мирнограде / Фото из открытых источников
Недострой в Мирнограде / Фото из открытых источников

В Мирнограде (Донецкая обл.) в воскресенье, 15 ноября, в местной больнице скончался 15-летний парень, которого случайно обнаружил прохожий. По данному факту возбуждено уголовное производство, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

В дежурную часть Мирноградского отделения полиции поступило сообщение от работников "скорой медицинской помощи" о том, что ими с многочисленными травмами был госпитализирован местный житель 2005 года рождения, который скончался в больнице.

«Установлено, что во время выгула собаки вблизи недостроя прохожий заметил парня, который лежал на земле. Мужчина вызвал "скорую помощь", однако травмы оказались несовместимыми с жизнью и в больнице пострадавший скончался», – рассказали в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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