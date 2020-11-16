Пропустили почти 300 человек: Ситуация на КПВВ на Донбассе

Сегодня, 16 ноября, на Донбассе открылись все 7 контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) для пересечения линии разграничения. Однако фактически пропуск осуществляется только в двух из-за блокирования со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб, передает «Вільне радіо».

В Донецкой области сегодня пограничники фактически пропускают людей через КПВВ «Новотроицкое», с 8:00 до 16:00. «ДНР» разблокирует этот пункт пропуска каждый понедельник и пятницу.

«На 10:00 через КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли в сторону оккупированной территории 25 человек и 6 автомобилей. А в сторону контролируемой территории последовали 5 человек и 3 транспортных средства», – рассказал Лизогуб.

Отметим, КПП «Еленовка», который находится с другой стороны КПВВ «Новотроицкое», работает по сокращенному графику, до 15:30 по киевскому времени и до 16:30 по времени, установленному НВФ «ДНР».

Кроме «Новотроицкого» в Донецкой области работает еще и КПВВ «Майорское», «Марьинка» и «Гнутово». Но там люди не могут пересечь линию разграничения, поскольку НВФ блокируют смежные посты со своей стороны.

На Луганщине также фактически работает один КПВВ «Станица Луганская». Его можно пересечь ежедневно с 8 до 16:00. Здесь 16 ноября до 10:00 пограничники успели пропустить уже более 250 человек.

«Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию прошли 74 человека, а на контролируемую 192 человека», – добавил представитель Госпогранслужбы.