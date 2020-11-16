В Украине студентов переводят на смешанную форму обучения с 16 ноября

С 16 ноября 2020 года обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования рекомендовано проводить по смешанной форме, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки Украины руководителям учреждений высшего и профессионального предвысшего образования.

Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования также рекомендовано проводить обучение по смешанной форме с внесением изменений в график образовательного процесса и расписания занятий.

«Руководителям учебных заведений следует учитывать положения постановления Кабинета министров Украины от 11 ноября 2020 № 1100 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", согласно которому запрещается посещение учебных заведений соискателями образования группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования», – подчеркнули в Минобразования.