На Донетчине очередь на ПЦР-тесты сократилась до двухдневного количества проб

В Донецкой области существенно сократилась очередь ожидающих результатов ПЦР-теста на коронавирус за счет расширения тестирования лабораториями. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Вчера работали лаборатории, всего было проведено 579 исследований, выявлено 130 позитивных случаев. На остатке в лабораториях в данное время 1 152 пробы. То есть это двухдневное количество образцов», – рассказал Педенко.

Он напомнил, что по состоянию на 16 ноября в Донецкой области зарегистрированы 17 204 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 221 добавился за минувшие сутки. С начала пандемии зафиксировано 255 летальных случаев.