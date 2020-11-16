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В Донецкой ОГА рассказали, как вернуть деньги за лечение COVID-19 дома и в больницах

16.11.20 13:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Пациенты с коронавирусом могут получить от государства компенсацию за лечение дома и в больницах. Об этом сегодня, 16 ноября, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Комментируя данный вопрос, он сослался на соответствующее разъяснение Минздрава.

«Государство компенсирует средства за лекарства, но только в том случае, если их выписал врач или в больнице, или амбулаторно в поликлинике», – сказал Педенко.

Также для компенсации стоимости лечения пациенту нужно:

  • подать заявление и копии чеков в районное (местное) управление труда и социальной защиты населения;
  • предоставить результат теста, подтверждающий диагноз коронавирусного заболевания.

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