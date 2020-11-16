В Украине снова стало больше переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 16 ноября, учтен 1 млн 458 тыс. 181 переселенец из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 10 ноября, на учете состоял 1 млн 458 тыс. 050 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 131 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: