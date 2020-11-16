Уже третий: От коронавируса умер новоизбранный мэр Конотопа

Вследствие коронавирусного заболевания умер новоизбранный мэр Конотопа (Сумская обл.) Александр Луговой. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил народный депутат Игорь Молоток на своей странице в Facebook.

«Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так», – написал нардеп.

Сам Луговой 31 октября сообщал в Facebook, что его состояние стабилизировалось и он вернется к работе через неделю. На выборах Александр Луговой победил, набрав 37,34% голосов. Ему было 53 года.

Действующий городской голова Конотопа Артем Семенихин объявил в связи со смертью Александра Лугового двухдневный траур. В городе приспускают государственные флаги на главном флагштоке города и на административных зданиях, ограничивается трансляция развлекательных программ на телевидении и по радио.

Смерть Лугового – это уже третий случай смерти от коронавируса среди избранных мэров городов.

29 октября от COVID-19 умер 47-летний мэр Новгород-Северского (Черниговская обл.) Олег Бондаренко. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. Бондаренко занимал кресло мэра Новгород-Северского с 2015 года и на выборах 25 октября 2020 года снова лидировал в избирательной гонке.

28 октября от коронавируса скончался действующий городской голова Борисполя (Киевская обл.) Анатолий Федорчук. Он возглавлял город три каденции, с 2006 года, и снова победил на очередных местных выборах 25 октября. Федорчуку было 60 лет.