Активность снизилась до 27%: У Зеленского подвели первые итоги карантина «выходного дня»

Карантин «выходного дня» существенно уменьшил передвижение и контакты между украинцами. Об этом сегодня, 16 ноября, шла речь на традиционном селекторном совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам предотвращения распространения коронавируса, передает пресс-служба главы государства.

В частности, активность граждан в крупных городах с населением более 100 тыс. в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье – на 27%. Эти данные сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков отметили, что на выходных практически все крупные сети торговых центров, магазинов непродовольственных товаров, развлекательных заведений были закрыты, а полиция работала на предотвращение возможных скоплений людей. Сложные ситуации в отдельных областях возникли с продовольственными рынками.

«Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми – это спасение жизней. В то же время нужно возобновить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина «выходного дня».

«Так, мы возобновляем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты работника. Также будут действовать "кредитные каникулы" для бизнеса в рамках программы "5-7-9", признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств», – сказал премьер-министр.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что подготовка страховых программ для медиков активизировалась, и некоторые области уже застраховали 60-70% врачей, в частности Харьковская, Житомирская, Киевская, Волынская и другие.

Напомним, ряд украинских городов отказались выполнять решение правительства о введении карантина «выходного дня». Это, в частности, Одесса, Львов, Черкассы, Мукачево, Тернополь, Чернигов, Житомир, Ровно. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ заявил, что решения правительства безусловны для выполнения на всей территории Украины, и городские головы не могут отменять или разрешать их действие.