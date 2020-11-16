+22 новых случая: На Луганщине сообщили о COVID-19

На Луганщине лабораторно подтверждены 22 новых случая COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

город Рубежное – 3;

Кременской район – 4;

Новоайдарский – 4;

Новопсковский – 7;

Попаснянский – 4.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 169 человек, из них:

выздоровели – 2 648 человек (51,2% от общего количества);

лечатся – 2 398 пациентов, в том числе 321 – стационарно, 2 077 – амбулаторно (46,4%);

умерли – 123 человека (2,4%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 27,7%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 16 ноября в Украине COVID-19 заболели 545 689 человек (244 197 пациентов выздоровели, 9 697 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 17 204 случая (выздоровели – 6 129 пациентов, летальных случаев – 255).

В «ДНР» – 8 959 случаев коронавируса (выздоровели – 4 174 человек, летальных случаев – 812). В «ЛНР» (на 15 ноября) – 1 694 случая (1 434 – выздоровели, скончались – 124 пациента).