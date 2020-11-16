«Скорая», операции, больничный: Юристы о нюансах медпомощи для переселенцев

В 2020 году реформированию системы здравоохранения исполнилось 24 года. За время модернизации в корне изменилось законодательство в медицинской сфере, обновились подходы к лечению и взаимодействия с пациентами. С одной стороны, это позволило решить накопившиеся за годы проблемы, а с другой – породило немало мифов, связанных с врачами и медицинскими услугами вообще. Правозащитники проекта «Юридический советник для переселенца» прокомментировали часть заблуждений, которые «блуждают» на просторах интернета.

Переселенцы не смогут получить медицинскую помощь при отсутствии справки о постановке на учет ВПЛ

❌ Миф

В соответствии со ст. 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) имеет право на предоставление необходимой медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Следует отметить, что соответствующее право не может быть ограничено, в частности, при отсутствии:

оригиналов документов, удостоверяющих личность;

справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

регистрации места жительства (прописки) вообще или на подконтрольной Украине территории;

заключенной с семейным врачом декларации, и т. п.

Так, согласно ст. 38 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» каждый пациент, достигший 14 лет и который обратился за медицинской помощью, имеет право на свободный выбор врача, если последний может предложить свои услуги, и выбор методов лечения к его рекомендациям. Каждый пациент имеет право, если это оправдано его состоянием, быть принятым в любом учреждении здравоохранения по своему выбору, если это учреждение имеет возможность обеспечить соответствующее лечение.

За вызов «скорой» надо платить

❌ Миф

На самом деле, по закону, оказание экстренной медицинской помощи происходит на безвозмездной основе. Такая гарантия закреплена ч. 1 ст. 3 Закона Украины «Об экстренной медицинской помощи» и Программой медицинских гарантий на 2020 год. Поэтому вызов «скорой» остается бесплатным.

Однако надо понимать, что обращаться за экстренной медицинской помощью можно не тогда, когда вздумается, а только тогда, когда пациент находится в неотложном состоянии:

что сопровождается:

– потерей сознания;

– судорогами;

– внезапным расстройством дыхания;

– внезапной болью в области сердца;

– рвотой кровью;

– острой болью в животе;

– наружным кровотечением;

– признаками острых инфекционных заболеваний;

– острыми психическими расстройствами, угрожающими жизни и здоровью пациента и / или других лиц;

что обусловлено:

– всеми видами травм (ранения, переломы, вывихи, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы);

– поражением электрическим током, молнией, тепловыми ударами, переохлаждением, асфиксией всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути);

– повреждениями различной этиологии во время чрезвычайных ситуаций (дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и т.п.);

– отравлениями, укусами животных, змей, пауков и насекомых и т.д.;

– нарушением нормального течения беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.).

Плановые осмотры и операции на время карантина отменены

✅ Правда, но частично

Действительно, постановлением Кабинета министров от 22.07.2020 № 641 предусмотрено, что в населенных пунктах «оранжевой» и «красной» зоны (с 14 ноября – по всей территории Украины) в период карантина запрещено проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации. Однако такой запрет не касается:

оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов, а также беременным, роженицам, новорожденным;

оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

оказания плановой медицинской помощи учреждениям здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь;

проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

То есть ограничения касаются исключительно тех операций, отсрочка которых не несет риска для здоровья и жизни гражданина. Решение о проведении операции принимают врачи.

Пациенты, которым оказывается медицинская помощь, подлежат тестированию на COVID-19

✅ Правда, но частично

Соответствующая норма в законодательстве появилась совсем недавно и касалась только пациентов, нуждающихся в проведении плановых мероприятий по госпитализации в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения. Вместе с тем она была исключена из постановления Кабинета министров от 22.07.2020 № 641 на основании принято 11 ноября постановления КМУ № 1100.

Таким образом, с 13 ноября (момента опубликования постановления № 1100) тестирование на COVID-19 пациентов, нуждающихся в проведении плановой госпитализации, перестало быть обязательным.

Однако, согласно действующим стандартам медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)», при плановой госпитализации пациентов без признаков ТОРС и / или других ОРВИ рекомендоваться использовать тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2.

В «больничном» обязательно должны указать полный диагноз, ибо без этого он будет недействителен

❌ Миф

Хотя некоторые работодатели продолжают требовать от работников, которые вернулись с больничного, чтобы в листе временной нетрудоспособности был указан полный диагноз для оплаты, законных оснований для этого нет.

Так, в соответствии со ст. 39-1 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании. Согласно инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности диагноз первичный, диагноз заключительный и шифр МКБ-10 указываются исключительно с письменного согласия больного. В противном случае первичный и заключительный диагнозы и шифр МКБ-10 не указываются. При этом ст. 39-1 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» прямо предусмотрен запрет требовать и предоставлять по месту работы или учебы информацию о диагнозе и методах лечения пациента.

«Однако, если "больничный" выдается в связи с самоизоляцией с целью предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни, в письме временной нетрудоспособного таки должна быть указана причина нетрудоспособности, а именно – "изоляция от COVID-19-11", без этого Фонд социального страхования не сможет выплатить гарантированную на время карантина помощь», – заключили правозащитники.