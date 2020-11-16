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«Скорая», операции, больничный: Юристы о нюансах медпомощи для переселенцев

16.11.20 16:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В 2020 году реформированию системы здравоохранения исполнилось 24 года. За время модернизации в корне изменилось законодательство в медицинской сфере, обновились подходы к лечению и взаимодействия с пациентами. С одной стороны, это позволило решить накопившиеся за годы проблемы, а с другой – породило немало мифов, связанных с врачами и медицинскими услугами вообще. Правозащитники проекта «Юридический советник для переселенца» прокомментировали часть заблуждений, которые «блуждают» на просторах интернета.

Переселенцы не смогут получить медицинскую помощь при отсутствии справки о постановке на учет ВПЛ

Миф

В соответствии со ст. 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) имеет право на предоставление необходимой медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Следует отметить, что соответствующее право не может быть ограничено, в частности, при отсутствии:

  • оригиналов документов, удостоверяющих личность;
  • справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
  • регистрации места жительства (прописки) вообще или на подконтрольной Украине территории;
  • заключенной с семейным врачом декларации, и т. п.

Так, согласно ст. 38 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» каждый пациент, достигший 14 лет и который обратился за медицинской помощью, имеет право на свободный выбор врача, если последний может предложить свои услуги, и выбор методов лечения к его рекомендациям. Каждый пациент имеет право, если это оправдано его состоянием, быть принятым в любом учреждении здравоохранения по своему выбору, если это учреждение имеет возможность обеспечить соответствующее лечение.

За вызов «скорой» надо платить

Миф

На самом деле, по закону, оказание экстренной медицинской помощи происходит на безвозмездной основе. Такая гарантия закреплена ч. 1 ст. 3 Закона Украины «Об экстренной медицинской помощи» и Программой медицинских гарантий на 2020 год. Поэтому вызов «скорой» остается бесплатным.

Однако надо понимать, что обращаться за экстренной медицинской помощью можно не тогда, когда вздумается, а только тогда, когда пациент находится в неотложном состоянии:

  • что сопровождается:

– потерей сознания;
– судорогами;
– внезапным расстройством дыхания;
– внезапной болью в области сердца;
– рвотой кровью;
– острой болью в животе;
– наружным кровотечением;
– признаками острых инфекционных заболеваний;
– острыми психическими расстройствами, угрожающими жизни и здоровью пациента и / или других лиц;

  • что обусловлено:

– всеми видами травм (ранения, переломы, вывихи, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы);
– поражением электрическим током, молнией, тепловыми ударами, переохлаждением, асфиксией всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути);
– повреждениями различной этиологии во время чрезвычайных ситуаций (дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и т.п.);
– отравлениями, укусами животных, змей, пауков и насекомых и т.д.;
– нарушением нормального течения беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.).

Плановые осмотры и операции на время карантина отменены

Правда, но частично

Действительно, постановлением Кабинета министров от 22.07.2020 № 641 предусмотрено, что в населенных пунктах «оранжевой» и «красной» зоны (с 14 ноября – по всей территории Украины) в период карантина запрещено проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации. Однако такой запрет не касается:

  • оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов, а также беременным, роженицам, новорожденным;
  • оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
  • оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
  • оказания плановой медицинской помощи учреждениям здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь;
  • проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

То есть ограничения касаются исключительно тех операций, отсрочка которых не несет риска для здоровья и жизни гражданина. Решение о проведении операции принимают врачи.

Пациенты, которым оказывается медицинская помощь, подлежат тестированию на COVID-19

Правда, но частично

Соответствующая норма в законодательстве появилась совсем недавно и касалась только пациентов, нуждающихся в проведении плановых мероприятий по госпитализации в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения. Вместе с тем она была исключена из постановления Кабинета министров от 22.07.2020 № 641 на основании принято 11 ноября постановления КМУ № 1100.

Таким образом, с 13 ноября (момента опубликования постановления № 1100) тестирование на COVID-19 пациентов, нуждающихся в проведении плановой госпитализации, перестало быть обязательным.

Однако, согласно действующим стандартам медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)», при плановой госпитализации пациентов без признаков ТОРС и / или других ОРВИ рекомендоваться использовать тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2.

В «больничном» обязательно должны указать полный диагноз, ибо без этого он будет недействителен

Миф

Хотя некоторые работодатели продолжают требовать от работников, которые вернулись с больничного, чтобы в листе временной нетрудоспособности был указан полный диагноз для оплаты, законных оснований для этого нет.

Так, в соответствии со ст. 39-1 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании. Согласно инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности диагноз первичный, диагноз заключительный и шифр МКБ-10 указываются исключительно с письменного согласия больного. В противном случае первичный и заключительный диагнозы и шифр МКБ-10 не указываются. При этом ст. 39-1 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» прямо предусмотрен запрет требовать и предоставлять по месту работы или учебы информацию о диагнозе и методах лечения пациента.

«Однако, если "больничный" выдается в связи с самоизоляцией с целью предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни, в письме временной нетрудоспособного таки должна быть указана причина нетрудоспособности, а именно – "изоляция от COVID-19-11", без этого Фонд социального страхования не сможет выплатить гарантированную на время карантина помощь», – заключили правозащитники.

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