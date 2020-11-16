В «ДНР» сообщили, кого сейчас пропускают через КПП «Еленовка»

«ДНР» пока не планирует изменять работу своих контрольно-пропускных пунктов (КПП) на линии разграничения. Действовать будет только КПП «Еленовка» (транспортный коридор с украинским КПВВ «Новотроицкое»), два дня в неделю – по понедельникам и пятницам. Пропуск людей будет все также проходить по спискам. Об этом в эфире «республиканского» телеканала рассказала «уполномоченная по правам человека в ДНР» Дарья Морозова.

Она отметила, что система пропуска как в «республику», так и выезда за ее пределы остается прежней.

«Выехать из Донецкой народной республики могут те граждане, у которых нет прописки на территории ДНР. Если у человека прописка здесь, и есть острая необходимость выехать (похороны, лечение и т.д.) – нужно обратиться с заявлением в штаб по борьбе с коронавирусом, подтвердить документами острую необходимость, после чего гражданин получает разрешение и выезжает на территорию Украины», – сказала Мороз.

«Соответственно в ДНР могут заехать все, кто имеет прописку на нашей территории. И опять же, если есть острая необходимость для иных – все точно так же нужно подать заявление в штаб», – продолжила Морозова.

Она заверила, что «коронавирусный» штаб рассматривает поступившие заявления «практически каждый день». «Заявки рассматриваются. После чего готовится списочный вариант, он передается на территорию Украины [через Трехстороннюю контактную группу], и люди передвигаются – по понедельникам и пятницам», – уточнила Морозова.

«Республиканка» подчеркнула, что «ДНР» изменит график работы своих контрольно-пропускных пунктов лишь при улучшении эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – при наличии местной прописки, но по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.