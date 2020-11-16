На Донетчине продолжает действовать введенный с марта режим чрезвычайной ситуации, – ОГА

Введение карантина «выходного дня» вызвало возмущение у части жителей Донецкой области. Однако все должны выполнять решения правительства и областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 ноября, сказал на брифинге директор Департамента по вопросам гражданской защиты Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко.

Он напомнил, что с 13 ноября 2020 года вступили в силу изменения в постановления Кабмина, которые предусматривают отмену зонирования по цветам, и теперь не будет «зеленой», «желтой», «оранжевой» или «красной» зоны карантина.

«Ограничения делятся на две части, то есть неделя делится на две части: первая часть – с понедельника по пятницу будут действовать ограничения, которые подобны ограничениям в "оранжевой" зоне. И потом вступает в силу карантин "выходного дня", с 00:00 субботы до 00:00 понедельника будут действовать ограничения, подобные ограничениям "красной" зоны», – пояснил Бойко.

По его словам, именно карантин «выходного дня» вызывал беспокойство у местных жителей. Доходило до того, что представители малого и среднего бизнеса, общественности перекрывали движение транспорта, делегации ходили к представителям местных органов власти с требованием приостановить или отменить некоторые требования карантина.

«Хочу всех предупредить, что руководители местного звена не имеют на это никаких полномочий. Требования постановления КМУ №641 – это требования правительства, и они должны выполняться всеми гражданами Украины», – подчеркнул Бойко.

Кроме того, он отметил, что с 20 марта 2020 года на территории Донетчины действует режим чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19. Область почти одной из первых самостоятельно решила ввести на своей территории режим чрезвычайной ситуации. Такое решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям после первого случая заболевания, который был выявлен в Мариуполе.

«Наше решение было подтверждено экспертной комиссией государственного уровня. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила законность нашего решения. Поэтому все требования областной комиссии ТЭБ и ЧС для всех органов местной власти являются указанием к исполнению, а не для рассуждения – вводить на своей территории те или иные ограничения или поступать по своему усмотрению», – резюмировал директор департамента.

Напомним, в Украине прошла волна протестов против усиления карантина. В Краматорске после протеста предпринимателей 10 ноября городская власть принимала решение временно приостановить действие запретов карантина на торговое и бытовое обслуживание населения, услуги общественного питания, но потом все-таки ввела карантин «выходного дня». В Мариуполе 11 ноября представители ресторанного бизнеса тоже вышли на протест против карантина «выходного дня». В Славянске отказались вводить карантин «выходного дня».