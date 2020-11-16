«Тришкин кафтан»: При вводе накопительной пенсионной системы солидарная тоже останется

После запуска в 2022 году накопительной пенсионной системы в Украине сохранится и действующая солидарная система. Об этом рассказал советник Министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Планируется, что после 2022 года в Украине наконец-то сможет заработать полноценная трехуровневая пенсионная система:

солидарная – действует с советского времени, из зарплаты трудящегося отчисляется Единый социальный взнос (22% от зарплаты, из них 18,5% поступают в Пенсионный фонд). То есть ныне работающие обеспечивают нынешних пенсионеров;

добровольная накопительная система – действует с 2003 года, работающий по своему желанию может отчислять процент от зарплаты в негосударственные пенсионные фонды и после выхода на пенсию из накоплений будет получать дополнение к основным «солидарным» выплатам;

обязательная накопительная система – ее ввод планировался в 2003 году, но по ряду причин решили отказаться. Новое правительство планирует ее запустить с 2022 года. Это в дополнение к ЕСВ новые обязательные отчисления, которые будут поступать на пенсионный счет работника. При выходе на пенсию он будет получать долю «солидарной» и обязательной накопительной пенсии (и третью часть от добровольных накоплений, если такие осуществлял).

Шамбир акцентировал, что накопительная система полностью не заменит собой нынешнюю солидарную. «Накопительная идет как дополнение к солидарной системе. И трехуровневая пенсионная система, которая была принята в 2003 году, как раз предусматривает "три корзины", по которым раскладываются "яйца". То есть должны быть разные источники поступления средств для пенсионной системы. Вот работа этих трех систем суммарно и даст возможность получать нормальную пенсию в будущем», – считает он.

«Пока не рассматривается вопрос полного отказа от солидарной системы. И мировая практика показывает, что все три системы должны работать параллельно. Потому что та же Аргентина, которая полностью попыталась перейти на накопительную систему, отказалась от этого, и вернула солидарную. Вот в Великобритании, Германии, Франции, Польше – везде идет и солидарная, и накопительные системы», – пояснил Шамбир.

Советник отметил, что сейчас на уровне правительства еще продолжаются дискуссии о деталях обязательной накопительной системы. В частности, по проценту отчислений. Так, Министерство социальной политики предлагает стартовать с 4% отчислений от зарплаты трудящегося (2% оплачивает работник и 2% его работодатель).

«За чей счет банкет – это, безусловно, один из еще ключевых вопросов. Есть предложение запустить систему за счет дополнительного процента Единого социального взноса. Но позиция нашего министерства состоит из того, чтобы 2% брать с человека и 2% – с его работодателя. При этом снизив налог на доходы физических лиц (чтобы человек не почувствовал уменьшение зарплаты на 2%) и уменьшить ЕСВ на 2% (чтобы облегчить ситуацию работодателю). Этот механизм позволит нормально запустить систему, без потерь для человека», – уверен Шамбир.

Средства будут накапливаться в специальных фондах (вопрос по ним также еще дискутируется), деньги будут «работать» – фонды будут использовать финансовые инструменты, чтобы увеличить накопления.

Но здесь, как отметил Шамбир, возникает ключевой вопрос – гарантии сохранения средств, защита их от инфляции и пр. Для его решения объединены усилия всех профильных министерств, которые сейчас разрабатывают механизмы.

Советник уверяет, что сейчас банковская система в стране стабильная, и потери накоплений, которые будут храниться в том числе на банковских счетах, не будет. «Даже с учетом "банкопада", который был 3-4 года назад. Сегодня люди больше общаются с банками, и больше им доверяют», – сказал Шамбир.

С такой формой накопительной системы категорически не согласен министр экономики Украины 1997-1998 гг. Виктор Суслов. «Если на 2% снизятся отчисления в Пенсионный фонд от ЕСВ, это значит, что дефицит Пенсионного фонда еще больше вырастет. И госбюджет дополнительно будет покрывать нехватку средств. Если на 2% снизят доходы на физлиц, то это увеличится дефицит местных бюджетов. Ведь этот подоходный налог, в основном, наполняет местные бюджеты. Понимаете, отрезать там и пришить тут – этот "тришкин кафтан" вообще не решает проблему», – считает эксперт.

Суслов также акцентировал, что немаловажный момент для накопительной системы – инфляция, обесценивание гривны. «Вы же не забывайте, что гривна постоянно обесценивается. Гривна с момента ее введения обесценилась более чем в 15 раз. И когда вы говорите о накоплении на несколько десятков лет, подумайте, сколько бы вы смогли накопить в гривне, если бы начали копить с начала 90-х годов», – подчеркнул он.

Также критикует систему министр финансов Украины (с 4 по 30 марта 2020 г.) Игорь Уманский. «Я удивлен. Совершенно не понятно, зачем еще больше разбалансировать Пенсионный фонд и, более того, еще и местные бюджеты. Вы не проведете это решение [в Верховной Раде]. Вам местное лобби не даст его провести, т.к. вы лезете в бюджеты местных громад», – сказал он.

Его также удивляет, как можно накопить пенсию при отчислениях от зарплаты в 4%. «Что мы сможем накопить на эти 4%? Вопрос риторический… При таких низких доходах от накопительной системы нет смысла перетрясать сбалансированные сейчас системы. Риски от дополнительного разбалансирования и возможного эффекта от этого – слишком высокие, они не сопоставимы. Если бы речь шла хотя бы о 10% накоплений – я мог бы увидеть определенную логику», – продолжил Уманский.

И действительно, если откладывать по 4% с минимальной заработной платы (сейчас – 5000 грн), то за 35 лет накопления составят всего 84 тыс. грн (примерно 3 тыс. долл. по нынешнему курсу). И это при условии стабильной гривны.

«Основная проблема, почему не ввели обязательную накопительную систему еще в 2003 году, – не понятно, какие финансовые инструменты будут к применены к деньгам, и кто непосредственно эти деньги будет вкладывать. На этом поле всегда был раздрай. Государственный фонд, фондовые, валютные, гривневые фонды, в облигации – еще куда-нибудь. Пока четко не будет зафиксировано и доказано, что эти деньги будут защищены (как номинальная сумма, так и с учетом обесценивания гривны) – никто не поддержит такой проект», – уверен Уманский.

На это Шамбир ответил, что в стране еще идет обсуждение концепции накопительной системы. «В том числе по отношению к местным бюджетам, Пенсионному фонду. Но я хочу напомнить, что в 2016 году, когда мы снизили ЕСВ (с 37% до 22%, – ред.), на эту же сумму был увеличен налог на доходы физических лиц. То есть эти переходы могут быть как в одну, так и в другую сторону», – сказал он.

«Что касается 4% – безусловно, можно считать, что это мало. Но на первом этапе больше ставку делать нельзя, просто-на-просто эти деньги не будет куда вкладывать. В итоге планируется довести этот размер до 7%, вот это будет оптимальным для обеспечения накопительной системы», – заключил Шамбир.

Он признал, что в Украине сейчас нет нормального фондового рынка. Соответственно, минимум предложений, куда вкладывать деньги, чтобы они приносили прибыль. «Но с одной стороны, фондового рынка нет, потому что нет денег. С другой, при отсутствии фондового рынка мы не можем запустить деньги. И когда-нибудь этот круг нужно разрывать», – резюмировал советник.

Напомним, Кабмин настаивает на ускорении принятия закона, который позволил бы внедрить с 2022 года обязательную накопительную систему. Для этого планируют создать негосударственные пенсионные фонды. На первых порах предлагается 3% зарплаты перечислять на личный пенсионный счет работника (1% – из суммы, которую получает работник, и 2% платит работодатель). Чтобы не увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, предполагается снизить размер взносов в солидарную систему – Единый социальный взнос (ЕСВ) – на те же 2%. Со временем отчисления дойдут до 7%.

Министерство соцполитики предлагает на старте в накопительный фонд забирать 4% (2% – платит работник, 2% – работодатель).

Эксперты критикуют нововведение, говоря о его несостоятельности, крахе. Особенно, если не будет возможности накоплений в валюте.

Как сообщалось ранее, на 1 июля в Украине насчитывалось 11,2 млн пенсионеров при 10 млн официально работающих. В октябре средний размер пенсий составил 3393 грн (63% пенсионеров получают выплаты до 3000 грн). ПФУ наполняется из отчислений из заработных плат – взнос составляет 18,5% от зарплаты. Сейчас каждый работающий отчисляет в Пенсионный фонд ежемесячно в среднем 1 850 грн. То есть собственными средствами ПФУ можем обеспечивать пенсию лишь на 1 850 грн. На покрытие дефицита ПФУ в проекте госбюджета на 2021 год заложено более 203,8 млрд грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «NewsOne»