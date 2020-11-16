В ряде городов и районов Донетчины превышены критические показатели COVID-19 (Список)

Если бы правительство сохранило цветное зонирование по карантину, то целый ряд городов и районов Донетчины уже перешел бы в «красную» зону из-за критического роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил на брифинге директор Департамента по вопросам гражданской защиты Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что еще на прошлой неделе в области 4 города и 1 район были отнесены к «красной» зоне карантина.

По словам Бойко, если бы Кабмин не поменял подход к определению ограничений карантина, то на сегодняшний день в «красную» зону могли попасть такие города и районы Донетчины:

Александровский район – с показателем 454 заболевших на 100 тысяч населения (критической показатель был 320);

Бахмут – 355;

Великоновоселковский район – 443;

Краматорск – 389;

Мангуш – более 800;

Мариуполь – 397;

Никольский район – 437;

Новогродовка – 420;

Покровск – 321;

Славянск – 485;

Славянский район – 345;

Торецк – 368;

Угледар – 449.

«И средний показатель по области на сегодня – 322 заболевших на 100 тысяч населения», – подытожил Бойко.

Он подчеркнул, что если бы почти вся область бы перешла в «красную» зону, тогда вообще не стоял бы вопрос деятельности малого бизнеса, объектов торговли и ресторанов. Это подлежало бы полному ограничению, в отличие от введенного сейчас карантина «выходного дня».

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 16 ноября в Украине COVID-19 заболели 545 689 человек (244 197 пациентов выздоровели, 9 697 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 17 204 случая (выздоровели – 6 129 пациентов, летальных случаев – 255), Луганской области – 5 169 случаев (выздоровели – 2 648 пациентов, летальных случаев – 123).

В «ДНР» – 8 959 случаев коронавируса (выздоровели – 4 174человек, летальных случаев – 812). В «ЛНР» (15 ноября) – 1 694 случая (1 434 – выздоровели, скончались – 124 пациента).