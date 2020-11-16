В Мариуполе пиццерия транслирует в онлайн все процессы на кухне (Фото)

В Мариуполе предприниматель Игорь Виноградов с декабря 2019 года развивает пиццерию «Моко пицца». Недавно на кухне в заведении установили камеры, которые транслируют онлайн весь процесс приготовления. Об этом рассказывает проект USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

«Благодаря этой камере каждый человек может видеть, как у нас организован процесс, как мы заботимся о чистоте, выполняем все санитарные требования. Сейчас, во времена карантина, когда все мы больше думаем о собственной безопасности, это очень важно. Так мы формируем доверие клиента», – сказал менеджер пиццерии Руслан Мишутин.

Трансляция идет на веб-сайте заведения.

Ежедневно на кухне работают 5 человек. Здесь никого не сократили и не отправили в неоплачиваемый отпуск. Пиццерия работала «на вынос» еще с начала старта проекта, действует и курьерская доставка.

Для инструктора Елены Лийник эта работа очень важна, так как женщина воспитывает шестерых детей. «Я благодарна, что сюда меня взяли на работу. Сейчас трудно трудоустроиться. А имея постоянный заработок, я могу прокормить семью. Я уже учу новых сотрудников, могу выполнять все процессы. А вообще я люблю начинять пиццу – это творческий процесс. Секрет вкусной пиццы в том, чтобы делать ее с любовью», – говорит она.

В прошлом году Игорь Виноградов подал заявку на грантовую помощь от проектов USAID, по которой получил морозильную камеру, холодильный стол, машину для округления теста, печь для выпекания пиццы. Стоимость печи вместе с вытяжным оборудованием составляет 1 млн 640 тыс. гривен. Сейчас она единственная такого типа среди пиццерий востока Украины.

Время на изготовление пиццы перед загрузкой в печь – 15 минут. Это потому, что все на кухне заранее приготовлено – тесто, начинки, соусы.

«Это конвейерная печь, пицца в ней выпекается при движении в рабочей камере. Печь большая, поэтому одновременно мы можем загрузить в нее больше пиццы для выпекания. Специальная система контролирует распределение потоков горячего воздуха, поэтому выпечка со всех сторон одинаковы. Пицца выпекается 3,5 минуты, наши работники не контролируют готовность – все процессы уже выставлены автоматически», – рассказал владелец пиццерии Игорь Виноградов.

Игорь Виноградов

Ежедневно в этой пиццерии выпекают до 100 различных пицц. Также работают над расширением ассортимента. Сейчас в меню 30 разновидностей.

«Наша авторская пицца – Моко. Туда входят бекон, курица, лук, сыр, пепперони. Также мы стали делать моко роллы – это лаваш, в нем – сыр, курица, политые соусом. Выпекаем в новой печи, получается красивая и душистая корочка, клиенты любят этот продукт», – говорит Руслан.

Бетонную серую стену рядом с пиццерией решили «оживить». Для этого пригласили местного художника. На ней изобразили Моко – это животное, которое стало логотипом пиццерии. Сейчас стена стала также фотозоной.