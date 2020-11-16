Подорожает все: С нового года поднимают тариф на доставку электричества для бизнеса (Видео)

От хлеба до носков – подорожает все. Потому что украинские промышленники будут больше платить за свет. Точнее – за его доставку. Почти на треть вырастет тариф на передачу электроэнергии для промышленности и бизнеса уже с нового года. Так решил Нацрегулятор – Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает ТК «Украина».

В Житомире производят носки, каждый этап чулочного производства – энергозатратный, люди работают за машинами. Дешевле производство должно стать после обновления оборудования. Инженеры потратили много денег и усилий на это. Затратная часть электрической энергии и пара в целом сократилась на 60%.

Сэкономленные деньги планировали потратить на развитие предприятия и повысить зарплату работницам. Но выгода становится призрачной, поскольку чиновники от промышленников потребовали больше денег за транспортировку электроэнергии. Нацрегулятор уже принял решение – доставка киловатт подорожает со следующего года почти на 30%. Так хотят рассчитаться с долгами в энергетике.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко (фракция «Батькивщина») отмечает, что сегодняшнее катастрофическое состояние этого рынка дает основания сказать, что регулирование абсолютно провалено, тарифная политика провалена.

Преодолеть кризис в энергетике можно и без повышения тарифов. А просчеты чиновников Нацрегулятора становятся бременем для производителей. У членов Комиссии есть и свой интерес, – уверены депутаты.

«Мы четко указали и привели доказательства криминальных правонарушений и самим господином Тарасюком, и его подчиненными двух статей Уголовного кодекса "для себя любимых". У господина Тарасюка родственные связи – две фирмы получали лицензии и торговали электроэнергией на рынке Украины», – говорит Валентин Наливайченко, глава Службы безопасности Украины 2006-2010, 2014-2015 годов.

Кроме того, несколько членов Нацрегулятора давно должны сдать портфели, доказывают народные депутаты

«Своим указом президент назначал четырех членов Комиссии как временных, на два месяца, но они согласно этому закону получили статус постоянных членов на 6 лет. Мы вынуждены Конституционный суд просить рассмотреть эти нарушения», – подчеркивает Алексей Кучеренко.

В нынешнем составе Нацкомиссия работает уже год. Все это время в украинской энергетике кризис. Он начался в декабре 2019-го и стал крупнейшим в истории Украины за все годы независимости.

Промышленники подсчитали – решение должностных лиц Нацрегулятора обойдется минимум в 36 млрд грн дополнительных расходов.

«Ни в коем случае нельзя на себестоимость накладывать еще дополнительные затраты. С октября 2019 года ситуация в экономике начала стремительно ухудшаться», – говорит внефракционный народный депутат Муса Магомедов.

Предприятия уже вынуждены экономить, и возможные сценарии развития ситуации отечественные производители просчитывают.

«Чем это все обернется во времена пандемии – трудно сказать. Я не хочу этого слова говорить – оптимизация предприятий, имеется в виду сокращение штата и т.п. Не хочется с этим столкнуться», – отмечает Виктор Климинский, генеральный директор ЧАО «Экотекстиль» (Житомир).

По его словам, в стоимости носков и колгот есть и расходы на электроэнергию и ее доставку, около 5-10%. Но повысить цену в сезон, когда подписаны все сделки с поставщиками и покупателями – на фабрике не смогут, потому что дешевых чулок навезут из соседних стран, из Беларуси и Турции.

В ущерб из-за повышения любых тарифов – производители работать не смогут. Потребителям, то есть нам с вами, придется платить дороже.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина»