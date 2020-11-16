Работая в Польше, украинец получает две пенсии: Шамбир пояснил, почему этот опыт нельзя перенести на Донбасс

Для решения пенсионного вопроса трудовых мигрантов у Украины есть соглашения с иностранными государствами, по которым пенсии пропорционально выплачиваются всеми странами, в которых официально трудился украинец. Об этом рассказал советник Министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

«Например, с Польшей у нас есть соглашение о взаимном зачете пенсий. И украинец, который работает в Польше, может получать часть пенсии в Польше за польский стаж, и часть пенсии в Украине за украинский стаж. Это так называемый пропорциональный механизм, когда каждое государство, в котором человек работает, платит свою часть», – сказал он.

Шамир добавил, что если украинец в той же Польше работает неофициально, «то у него есть возможность оплачивать ЕСВ в наш Пенсионный фонд».

Советник сообщил, что такие соглашения Украина имеет со многими странами – с Польшей, Испанией, Португалией, Прибалтикой и др.

«Этот механизм позволяет решать пенсионные проблемы трудовых мигрантов. И у нас есть все возможности. И это урегулировано на законодательном уровне», – подчеркнул Шамбир.

Однако польский механизм сейчас невозможно применить к неподконтрольной Украине части Донбасса. «Что касается Донбасса – это иной вопрос. Ведь это не то что неконтролируемая территория, это оккупированная территория. Да, человек с неподконтрольной территории может вносить взносы в Пенсионный фонд – или работая на подконтрольной территории, или со временем внеся их... Сейчас же те, кто работает на неподконтрольной территории, естественно, не оплачивают Единый социальный взнос (ЕСВ) в Пенсионный фонд Украины. Потому что территория оккупирована, и мы не имеем никакого туда доступа», – пояснил Шамбир.

Соответственно, не оплачивая украинский ЕСВ стаж ныне работающих в «Л-ДНР» не засчитывается в Украине, и не учитывается при начислении украинской пенсии. Советник министра считает, что детально этот вопрос нужно будет прорабатывать к моменту, когда территории будут возвращаться под контроль Украины. «Думаю, что основные решения по Донбассу должны быть тогда, когда территория будет возвращаться под контроль Украины. Нужно множество решений для переходного периода, которые потом и будут приниматься…. И этот вопрос требует решения вместе с иными вопросами реинтеграции Донбасса», – отметил Шамбир.

При этом он напомнил, что у пенсионеров, проживающих в «Л-ДНР», есть возможность получать украинскую пенсию, но только при обращении за выплатами на подконтрольной территории. «Для проживающих на неподконтрольной территории у нас реализованы все возможности, чтобы человек мог получать украинскую пенсию, но при обращении на подконтрольной территории. Но мы не можем осуществлять выплаты туда. Нет такой физической возможности», – резюмировал советник министра.

Как сообщалось ранее, в Польше среди иностранцев, которые делают отчисления социального страхования (т.е. в дальнейшем могут рассчитывать на польскую пенсию), 75% составляют украинцы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «NewsOne»