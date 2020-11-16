На 31%: В «ДНР» отмечают рост заболевших ОРВИ

В «ДНР» за неделю зарегистрировано свыше 8500 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает «минздрав ДНР».

«Показатель заболеваемости выше аналогичного периода прошлого года на 31%, но ниже эпидемического порога на 38%», – сказано в сообщении.

Отмечается, что среди заболевших 55% составляют дети. Среди взрослых преобладают пациенты возрастом от 30 до 65 лет.

Кроме того, за неделю зарегистрировано 1929 случаев внегоспитальных пневмоний

Как сообщалось ранее, в «ДНР» за прошедшие сутки выявлен 61 случай пневмоний, госпитализирован 31 человек. Всего на лечении находятся 2 137 пациентов с пневмониями, из них 509 – на кислородной поддержке (+14 за сутки).

Напомним, «министр здравоохранения ДНР» констатировал, что в «республике» увеличилась заболеваемость пневмонией – преимущественно коронавирусной.