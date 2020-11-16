Януковичу отменили заочный арест

Сегодня, 16 ноября, Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте беглого президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Решение о заочном содержании под стражей принял 12 мая Печерский районный суд Киева, передает Hromadske.

Как пояснил один из адвокатов экс-президента Игорь Федоренко, апелляция отменила решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктора Януковича.

«Численные процессуальные нарушения и неподтвержденность подозрения. Решением апелляционного суда дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции», – сказал он, добавив, что фактически суд первой инстанции будет еще раз просматривать это дело.

Отметим, что решение по этому делу не дает возможности Януковичу вернуться в Украину и избежать наказания, ведь здесь ему грозит 13 лет лишения свободы за государственную измену.

Всего после побега в 2014 году Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств. Экс-президент фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции «Межигорье» и «Сухолучье», фальсификации результатов голосований за «диктаторские законы», преступления против майдановцев, многочисленные тяжелые экономические преступления и взятку, замаскированную под вознаграждение за авторские книги.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным по статье «Государственная измена» и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Также судья объявил, что сторона обвинения доказала, что Янукович способствовал России в ведении агрессивной войны против Украины.