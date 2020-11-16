Ставят холодильник с кока-колой: Как на Донетчине магазины обходят карантин

При карантине «выходного дня» запрещена работа магазинов одежды, хозтоваров и торгующими иными непродовольственными товарами. При этом разрешена деятельность продуктовых магазинов. В этой связи предприниматели Донетчины ищут возможности обойти запреты, передают «Донецкие новости».

Так, при карантине «выходного дня» запрещен прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли продуктами питания в магазинах, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами.

Чтобы обойти эти запреты торговцы и ранее пытались выдавать свои магазины за продуктовые. «Мы наблюдали, что торговая точка, которая торгует товарами, не предусмотренными в постановлении Кабмина, ставила один холодильник с кока-колой и говорили – мы продуктовая точка по продаже продуктов питания. И под этим предлогом они продолжали торговать. Сейчас же [при карантине "выходного дня"] четко определено – не менее 60% товаров должны быть из разрешенного разряда», – разъяснил сегодня, 16 ноября, директор Департамента по вопросам гражданской защиты Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко.

Напомним, что в Украине введен карантин «выходного дня», теперь в субботу и воскресенье большинство заведений должно быть закрыто. При этом ряд украинских городов отказались выполнять решение правительства о введении карантина «выходного дня». Например, в Донецкой области – Краматорск, Славянск, также планировал Мариуполь. Однако позже городской голова Краматорска отменил свое решение и все-таки ввел ограничения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решения правительства безусловны для выполнения на всей территории Украины, и городские головы не могут отменять или разрешать их действие.