Благодаря Фонду Рината Ахметова 2-летней девочке из Мариуполя установили окклюдер

2-летняя Лена Филатова из Мариуполя стала участницей проекта «Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце». Девочки бесплатно сделали операцию эндоваскулярным методом и установили окклюдер. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

В семье Филатовых две дочери. У младшей Лены сразу после рождения обнаружили несколько незакрывшихся отверстий в сердечной мышце. Врачи сказали, что со временем они зарастут. Так и случилось, но один артериальный проток в сердце остался открытым. Из-за этого малышка часто чувствовала себя плохо, быстро уставала и не могла развиваться так же, как здоровые дети. Лене была нужна операция.

«Наша семья небогатая, средств на операцию просто не было. Мы были в отчаянии. Понимали, что придется очень долго собирать деньги», – говорит мама девочки Анастасия Филатова.

Врачи посоветовали обратиться за помощью в Фонд Рината Ахметова. Так Лена стала участницей проекта «Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце». Ей сделали операцию эндоваскулярным методом. «Это самый современный и нетравматичный метод лечения. Такая операция проводится без разрезов, без скальпеля. Мы прокалываем крупные сосуды на бедре и с помощью длинных тонких катетеров проникаем к проблемному месту. По катетерам доставляется окклюдер – устройство, которое может растягиваться в длинную трубочку и принимать форму зонтика размером до 4 см. Когда зонтик достигает отверстия в межпредсердной перегородке, врач открывает его и фиксирует в отверстии. Со временем соединительная ткань прорастает в него, и окклюдер становится частью сердца. Ребенок возвращается к полноценной жизни. После операции таким методом организм восстанавливается за считанные дни в отличие от полостной операции», ‒ объясняет Игорь Дитковский, кардиохирург Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова, эксперт проекта «Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце».

Теперь жизни юной мариупольчанки ничего не угрожает. Она полна энергии и наслаждается детством. « Благодаря Фонду Рината Ахметова наша мечта сбылась. Вы подарили нашей девочке здоровье!», – говорит Анастасия Филатова.

Фонд Рината Ахметова помогает детям с диагнозом «порок сердца» с 2013 года. Для системной борьбы с недугом в 2017 году начал работать проект «Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце». Проведено уже 125 операций по установке импланта – окклюдера.