Насильнику из Краматорска сообщено о подозрении

Жителю Краматорска, который обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки, сообщено о подозрении в преступлении по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 31 июля 2020 года 30-летний житель Краматорска находился на берегу водоема вблизи села Веселое. Он увидел 13-летнюю девушку, которая проводила досуг в компании сверстников.

«Выдавая себя за сотрудника правоохранительного органа, злоумышленник ввел несовершеннолетних в заблуждение и под вымышленным предлогом – якобы для проверки на признаки алкогольного опьянения, потянул девушку за руки в ближайший овраг, где, угрожая применением физического насилия, разорвал на ней нижнее белье и изнасиловал», – говорится в сообщении.

Сейчас мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы и изнасиловании лица, не достигшего 14-ти лет, а также в самовольном присвоении властных полномочий должностного лица (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152 и ч. 1 ст. 353 УК Украины).