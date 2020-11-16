Донетчина: В полиции показали, как штрафовали нарушителей карантина «выходного дня» (Фото)

В субботу и воскресенье на Донетчине правоохранители составили 112 административных протоколов на нарушителей карантина «выходного дня». Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает полиция Донецкой области.

Протоколы составлены по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение правил карантина людей». Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от 17 тыс. до 32 тыс. грн, а в отношении должностных лиц – от 34 тыс. до 170 тыс. грн. Однако решение о наложении штрафа принимает суд.

36% из всех протоколов были составлены в Мариуполе – здесь на выходных зафиксировали 40 нарушителей. В результате профилактического рейда правоохранители приостановили работу учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни, и привлекли к ответственности перевозчиков, которые перевозили пассажиров в более разрешенном количестве.

Всего с 16 марта 2020 года полиция Донетчины задокументировала более 8 000 нарушений карантина. Составлено 1 664 административных протокола.

Правоохранители напомнили, что несоблюдение карантинных правил влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Максимальное наказание, согласно ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, составляет до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что в Украине введен карантин «выходного дня», теперь в субботу и воскресенье большинство заведений должно быть закрыто. При этом ряд украинских городов отказались выполнять решение правительства о введении карантина «выходного дня». Например, в Донецкой области – Краматорск, Славянск, также планировал Мариуполь. Однако позже городской голова Краматорска отменил свое решение и все-таки ввел ограничения.