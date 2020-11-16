«Наш Вершинин» В Мариуполе судят главу областной патрульной полиции (Фото)

Сегодня, 16 ноября, в Ильичевском районном суде Мариуполя проходило заседание по делу Михаила Вершинина. Главу патрульной полиции Донецкой области обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Десятки мариупольцев собрались под стенами суда, чтобы поддержать его, передает «Сайт города Мариуполя».

В начале июля 2020 года в управлении патрульной полиции в Мариуполе состоялись обыски и задержания. В том числе в кабинете Вершинина нашли патроны и гранату Ф-1. После этого он был отстранен от должности, но за него вступились многие горожане. По инициативе жителей был запущен флешмоб «Наш Вершинин», и люди подписывали письма о сохранении главного копа Донетчины в должности.

Огромный баннер с фото Михаила активисты установили у входа в здание суда. Вывесили государственные флаги.

Пришли поддержать Вершинина его сослуживцы, подчиненные, ветераны, волонтеры и просто представители мариупольской громады.

Каждый желающий мог высказаться в микрофон.

«Какая-то нелепость. У человека на работе нашли его рабочий инструмент», – поиронизировал один из присутствующих.

Капеллан Альберт Хомяк сказал, что Мариуполь, хоть и находится вблизи линии фронта, остается одним из самых безопасных городов Украины благодаря таким руководителям полиции, как Михаил Вершинин.

Об обвиняемом говорили многое: человек честный, принципиальный, в 2014-м ушел на фронт защищать свою страну, оставив успешный бизнес. С позывным «Кот» он прошел самый тяжелый период российско-украинского противостояния.

О Вершинине с теплотой высказывались его коллеги полицейские. «У этого человека в кабинете висит флаг с надписью "Вместе и до конца". Только вместе, преодолевая трудности, мы может делать нашу патрульную полицию и страну лучше», – сказал полицейский Иван.

Охотно комментировал ситуацию и сам Михаил Вершинин. Он поблагодарил всех, кто пришел его поддерживать, с блестящими от слез глазами. «Если за простого копа вышло столько уважаемых людей, значит, наша полиция имеет авторитет», – сказал он.

Вершинин отметил, что давление на патрульную полицию происходит во многих городах страны, особенно там, где она сохраняет свою принципиальную позицию.

«Патрульная полиция мешает тем, кто привык к тому, что полиция должна быть ручной. Кто думает, что как и раньше, по звонку можно кого-то отпустить, не привлекать к ответственности...», – сказал Вершинин и добавил, что он имеет соображения, кому именно «насолил», но не будет называть фамилии.

Относительно самого обвинения, глава патрульной полиции пояснил, что ему вменяют в вину незаконное хранение боеприпасов, но, во-первых, у него есть разрешение на оружие, а во-вторых, его кабинет находится в 17 км от линии разграничения. Что в 2014 году милиционеры Донецка выходили из своих кабинетов и туда заходили представители незаконных формирований, и сказал, что в Мариуполе такого не произойдет.

Во время судебного заседания активисты и журналисты находились в соседнем зале и наблюдали по видеосвязи за ходом судебного разбирательства.

Прокурор и адвокат подготовили встречные ходатайства. Сторона обвинения настаивала на отстранении от должности, защита просила дать четкие объяснения, в чем вина Михаила Вершинина, откуда он взял эти боеприпасы и с какой целью хранил их в кабинете.

В итоге было решено продолжить судебное заседание завтра, 17 ноября.

По окончании слушания, Михаил Вершинин вышел из зала суда и вновь поблагодарил активистов, которые ждали ответа за пределами здания. Громада встретила аплодисментами и пообещала приходить на дальнейшие заседания.

«Мы только в самом начале пути. Нам предстоит серьезная борьба», – сказала в завершении стихийного митинга активистка Диана Берг.

Как сообщалось ранее, Вершинин – уроженец Донецка. До 2014 года занимался предпринимательством – держал шиномонтажную мастерскую в Донецке. В 2014-м ушел добровольцем на фронт, воевал под Донецким аэропортом, затем – в секторе «М» на юге области. В 2016 году прошел отбор в патрульную службу полиции, был заместителем начальника управления в Мариуполе. В 2017 году возглавил патрульную полицию Донецкой области.

В июле в Мариуполе разоблачили командира взвода роты тактико-оперативного реагирования («ТОР»), двух его подчиненных и полицейского из управления патрульной полиции – их обвиняют в «крышевании» торговли наркотиками, похищении людей, превышении власти и вымогательстве денежных средств.

Ввиду этих событий от должности был отстранен глава патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин. «Мое отстранение – это абсолютно законное действие, так как из-за событий с "ТОРом", должно быть проведено служебное расследование. Всегда в таких резонансных случаях отстраняют руководителя», – пояснял в июле глава патрульных.

Однако, в прокуратуре утверждают, что Вершинина подозревают в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Так, во время обыска в его кабинете, который провели 9 июля, правоохранители нашли в сейфе гранату Ф-1 и более тысячи патронов калибром 7,62 для автоматического оружия.

В ноябре в отношении Вершинина обвинительный акт был направлен в суд. Ему грозит лишение свободы до 7 лет.