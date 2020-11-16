COVID-19 на Донетчине: Из всех заразившихся 4% – дети

С начала пандемии в Донецкой области коронавирусом заболели 729 детей. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«729 детей разного возраста – от 0 до 18 лет. Ежедневный прирост колеблется около 10 заболевших, вчера было 5 детей, в том числе, и школьного возраста», – сказал он.

Педенко отметил, что COVID-19 дети переносят легче, чем взрослые. «Дети болеют в более удовлетворительной форме, чем взрослые. Лечатся, как правило, в амбулаторных условиях», – уточнил чиновник.

«На сегодняшний день лишь 3 ребенка находятся на стационарном лечении», – добавил он.

Отметим, что с учетом 17 204 случаев COVID-19 на Донетчине, дети составляют 4% от всех заразившихся.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 16 ноября в Украине COVID-19 заболели 545 689 человек (244 197 пациентов выздоровели, 9 697 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 17 204 случая (выздоровели – 6 129 пациентов, летальных случаев – 255), Луганской области – 5 169 случаев (выздоровели – 2 648 пациентов, летальных случаев – 123).

В «ДНР» – 8 959 случаев коронавируса (выздоровели – 4 174человек, летальных случаев – 812). В «ЛНР» (15 ноября) – 1 694 случая (1 434 – выздоровели, скончались – 124 пациента).