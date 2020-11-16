Послы 11-ти стран требуют от Украины выполнения условий «зеленого» меморандума

Послы 11-ти стран требуют от Украины выполнить условия «зеленого» меморандума, передает ТК «Украина».

В июле правительство подписало документ-согласие с производителями «зеленой» энергии. Инвесторы согласились снизить цену на экологически чистые киловатты, а государство – погасить долги перед ними.

Однако обещания чиновники не выполняют. В сентябре заплатили половину суммы, в октябре – менее 10%, выплату в этом месяце инвесторы еще ждут.

Послы убеждены, что такой нестабильный подход к выполнению своих обязательств может поколебать деловой и инвестиционный климат между странами.

«Мы очень обеспокоены тем, что Гарантированный покупатель до сих пор в полном объеме и своевременно не платит производителям возобновляемых источников энергии и не гасит накопленный долг. Это является нарушением соглашения согласно меморандуму», – говорится в обращении послов.

«Для погашения задолженности перспективы очень призрачные. Все идет к тому, что все обратятся в суды, как украинские компании, так и международные инвесторы», – прокомментировал ситуацию директор компании «Экотехник Великая Добронь» Владислав Жовниренко.