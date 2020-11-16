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Зона ООС: На Луганщине военнослужащий застрелил сослуживца

16.11.20 21:31
Фото: wikimapia.org
Фото: wikimapia.org

На Луганщине разоблачен и задержан военнослужащий одной из воинских частей по факту умышленного убийства (ч. 1 ст.115 УК Украины). Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Сегодня, 16 ноября, в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе пгт Станица Луганская.

Следственно-розыскными мероприятиями установлено, что имело место сокрытие убийства:

  • нарушены следы преступления;
  • перемещено оружие погибшего;
  • полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида.

По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего из стрелкового автоматического оружия нанес его сослуживец. Учитывая доказательства, он признался в убийстве солдата и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

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