Зона ООС: На Луганщине военнослужащий застрелил сослуживца

На Луганщине разоблачен и задержан военнослужащий одной из воинских частей по факту умышленного убийства (ч. 1 ст.115 УК Украины). Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Сегодня, 16 ноября, в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе пгт Станица Луганская.

Следственно-розыскными мероприятиями установлено, что имело место сокрытие убийства:

нарушены следы преступления;

перемещено оружие погибшего;

полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида.

По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего из стрелкового автоматического оружия нанес его сослуживец. Учитывая доказательства, он признался в убийстве солдата и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.